Joseph Oosting reageert op afscheid van 'verbinder' Joshua Brenet: 'Groot verlies, erg jammer'

Joseph Oosting vindt het erg jammer dat Joshua Brenet niet meer inzetbaar is voor FC Twente. De coach staat wel volledig achter het besluit van de club en vindt dat er alleen maar verliezers zijn in deze situatie.

"Wij hebben natuurlijk gevoel bij Joshua", vertelt Oosting over de beslissing om Brenet niet meer voor de Tukkers te laten spelen. "Hij is een kwaliteitsspeler voor ons, dus sportief gezien is het heel erg jammer. In zo'n zaak zijn er alleen maar verliezers, het is natuurlijk een cliché. Nogmaals het is gewoon heel erg jammer dat het zo is gelopen. Uiteindelijk sta ik achter de club, maar we moeten ook verder. We willen graag onze ambitie halen, dus we moeten ons zo snel mogelijk focussen op het voetbal."

Situatie

Brenet kwam deze week negatief in het nieuws, nadat hij werd veroordeeld voor een maand cel wegens rijden zonder rijbewijs. FC Twente maakte daarna de keuze om de verdediger niet meer voor de Tukkers uit te laten komen. Brenet had sowieso nog een contract tot het eind van dit seizoen in Enschede en eerder gaf hij al aan die verbintenis niet te willen verlengen.

FC Twente heeft kennisgenomen van de veroordeling van Joshua Brenet.

FC Twente en zijn management zijn in overleg over ontbinding van zijn contract. Brenet zal niet meer in actie komen voor FC Twente.#FCTwente — FC Twente (@fctwente) March 27, 2024

'Joshua is een verbinder'

Oosting vertelt ook dat Brenet erg goed in de groep ligt bij Twente. "Joshua is een verbinder, een jongen die goed in de groep ligt. Wat is ook een people manager. Het is iemand die veel met spelers praat, maar het is veel meer dan dat. Er zit ook een tactisch aspect aan. Het moge duidelijk zijn dat dit een verlies is, maar het is wat het is. Ik wil het graag over voetbal hebben, want alles wat ik erover zeg zal de situatie niet veranderen."