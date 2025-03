Ronald Koeman waarschuwt Oranje richting cruciaal duel in bijzondere stad: 'Zij zullen extra getergd zijn'

Het zal een bijzondere wedstrijd worden tussen Spanje en Nederland, zondagavond in Valencia. Een 2-2 gelijke stand is op zichzelf al aantrekkelijk genoeg, maar er zijn meerdere krachten die mee spelen. De reden dat er in de Sinaasappelstad wordt gevoetbald, is bijzonder. "Thuis zullen ze getergd ten tonele verschijnen. Dat moeten wij ook dus doen."

Valencia werd getroffen door ongelofelijke overstromingen die zo'n 220 doden eisten. Het wordt een emotioneel potje, gezien de dertigduizend mensen die al kwamen kijken naar de training van Spanje, vrijdag in Estadio Mestalla. Een dag later, toen de spelers na de training de bus instapten, stonden er ook tienduizend Spanjaarden. Dat zijn krachten waar je je als tegenstander niet tegen kan wapenen.

Emotie hoog bij Spanjaarden

Ferran Torres, zondag afwezig bij Spanje, blikte voor zijn blessure vooruit op het spelen in ‘zijn’ regio: “Dat gaat heel erg speciaal worden. Het zal een zeer emotionele dag worden, en die moeten we op een mooie manier afsluiten.” Het moge duidelijk zijn, bij Nederland moet alles tiptop in orde zijn.

Koeman legde daar zelf nog een extra laag bovenop: “Zij zullen thuis willen laten zien dat ze kunnen winnen van Nederland. Zij zullen nog getergder zijn. Dat moeten wij dus ook.”

'Weinig slechte momenten'

Dat was ook wat Koeman desgevraagd al als randvoorwaarde gaf. “Je hebt te maken met een sterke selectie en bank maar je richt je op momenten die zijn geweest. Waarvan je denkt, dat daar wat beter kan. Dat was nu het makkelijke van dezelfde tegenstander treffen, dan hoef je geen beelden van andere wedstrijden te tonen. Je haalt dan gewoon de laatste wedstrijd erbij. Daar probeer je de spelers weer te informeren. Maar de intensiteit, agressiviteit en momenten van druk zetten moet wederom heel goed zijn, wil je hen uitschakelen.”

Het zal dus moeten lijken op de vorige wedstrijd, donderdag in De Kuip. Koeman gaf toe dat de afgelopen wedstrijd tegen Spanje misschien wel de beste was van zijn tweede termijn bij Oranje. “Als je kijkt naar de kracht van de tegenstander. Er zijn heel weinig slechte momenten geweest dat we dusdanige fouten maakten dat er een lange, slechte periode was. Het was heel stabiel”, analyseerde hij tevreden.

Toverwoord 'misschien'

Waar hij dan wel weer moe van werd, was de Nederlandse mentaliteit. Er werd gezegd dat Nederland goed was, maar vooral omdat Spanje niet in de beste doen was. “Dat vind ik lulkoek. Spanje heeft vanaf moment één willen winnen en dat hebben ze gedaan met heel veel goede spelers, ook de wissels. Laten we dat - doelend op de uitspraak - dan maar stilhouden.”

Over een makkelijkere route - wat ook de tendens in Nederland was - in de WK-kwalificatie wil hij ook geen woord reppen. "Wij willen gewoon in de halve finale van de Nations League komen. Natuurlijk is het misschien zo, dat de ene route misschien wat gunstiger is als de ander", met de herhaling van misschien laat hij merken wat hij vindt. "Maar je wil gewoon altijd winnen en laten zien dat je goed bent. De Nations League is ook gewoon een prijs", benadrukte de bondscoach nog maar eens.

