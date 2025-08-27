Ismael Saibari werkt al een aantal jaar met een kijkcoach, Julian Agatowski, om zijn spel te verbeteren. De middenvelder zette de afgelopen jaren grote stappen in zijn ontwikkeling en dat maakt de coach trots. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine, heeft hij mooie woorden over voor Saibari. "Dat traject is wel echt heel mooi."

Julian Agatowski gaat zelf door het leven met één oog. Na een nare ziekte op 1-jarige leeftijd verloor hij zijn rechteroog. Misschien juist daarom sprak het hem erg aan door mensen te helpen met kijkgedrag in het voetbal, waaronder dus Saibari. Agatowski speelde zelf tot 2021 in de top van het amateurvoetbal en besloot toen volledig de coaching in te gaan, naast zijn werk als fysiotherapeut.

Startpunt Saibari

Saibari is al een aantal jaar werkzaam bij Agatowski en hij ziet een mooie progressie bij hem. "Ik denk dat het wel een mooi traject is met Saibari, denk ik. Hij is iemand die echt alles in zich opneemt als een spons", oordeelt hij. Saibari kwam al bij hem in de tijd dat Ruud van Nistelrooij trainer was. "Het eerste seizoen werd hem veel verweten, toen hij als hangende rechtsbuiten speelde toen Noni Madueke wegging. Toen had hij maar één assist, even uit mijn hoofd."

Progressie

De wereld ziet er nu totaal anders voor Saibari uit. "Hij probeert alles door te vertalen naar de praktijk, je ziet dat hij steeds beter aan het worden is. Hij creëert veel betere situaties voor zichzelf. Dat leidt weer tot goals en assists. Hij heeft afgelopen jaar volgens mij dubbele cijfers gehaald", complimenteert Agatowski de voetballer.

Maar, zegt hij eerlijk; "Als ik één speler noem met een mooie progressie, dan doe ik de rest ook te kort." Hij werkt met nog een tal van bekende namen als Johan Bakayoko, Lutsharel Geertruida, Isac Babadi en ga zo maar door. Hij bezoekt daarvoor ook veel wedstrijden, die hij totaal anders beleeft dan de rest van het stadion.

Bijzondere band

Waar iedereen juicht voor een doelpunt, springt hij op zijn stoel als iemand een goede draai op het middenveld maakt, omdat zijn kijkgedrag goed was. "Dat vind ik nog wel het mooiste aan mijn werk. Dat geeft eigenlijk kippenvel. Als je dan op de tribune zit en je bespreekt dingen van tevoren, of je weet waar bepaalde punten liggen waar hij aan werkt. En je bespreekt dat met elkaar en hij past dat toe en het werkt."

Het zorgt voor een mooie band met de spelers, die hem zelfs nog eerder een berichtje na afloop sturen dan hun eigen vriendin. "Dat verschilt wel per speler, maar er zijn inderdaad jongens die vijf minuten na afloop een appje sturen: Wat vond je ervan? Hoe keek je ernaar?" Zo erg zijn de spelers er mee bezig.

In de vierde aflevering van het nieuwe seizoen van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine schuift Julian Agatowski aan voor een gesprek met presentator Robert Maaskant en voetbalwatcher Rick Kraaijeveld. Hij begeleidt spelers als Guus Til en Ismael Saibari in het verbeteren van hun kijkgedrag.

Wat vindt Maaskant als trainer van deze 'extra' training? En is dit een skill die écht nodig is in het voetbal? Er wordt volop gediscussieerd in de podcast, ook wordt het aanvoerderschap van Sem Steijn besproken, die ook trainingen volgt. Tot slot worden prikkelende stellingen en dilemma's besproken.