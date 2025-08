FC Groningen heeft het vorig jaar dermate goed gedaan in de Eredivisie dat de hoge verwachtingen die daarmee gepaard gaan, zomaar eens een probleem zouden kunnen worden dit seizoen. Want er is nogal het nodige veranderd bij de club uit het Hoge Noorden. Goede spelers gingen weg en daarbij is het tweede seizoen bij een terugkeer traditiegetrouw veel moeilijker dan het eerste.

FC Groningen mag zich gelukkig prijzen met een trainer als Dick Lukkien die dit varkentje al weleens vaker heeft gewassen. Al zal hij direct toegeven dat het een stuk makkelijk was gegaan als een speler als bijvoorbeeld Luciano Valente nog in de selectie had gezeten. De naar Feyenoord-vertrokken middenvelder was een van de smaakmakers vorig jaar maar daar waren er nog wat van. En laten die nou ook net zijn vertrokken.

Gemiste spelers

Dave Kwakman was een graag geziene speler in Groningen, net als Hjalmar Ekdal en aanvoerder Leandro Bacuna. Allemaal kozen ze andere wegen dan die naar Groningen, waardoor Lukkien nogal wat kwaliteit heeft moeten inleveren. Het lijkt de grootste opgave voor Lukkien om die gaten op te vullen.

Want ondanks dat het pas weer het eerste jaar terug is in de Eredivisie voor Groningen zijn de verwachtingen hoog. Vorig jaar deed de club tot op de laatste dag van de competitie mee om de play-offs voor Europees voetbal. Zoals men het graag ziet in Groningen, maar om dat dit jaar nogmaals te realiseren lijkt een schier onmogelijke opgave. Toch wil Groningen doorstomen, zoals dat eerder gemeld is.

Stije Resink

Ook zijn alle ogen gericht op Stije Resink deze zomer. Het talent is gebombardeerd tot aanvoerder van Groningen als blijk van vertrouwen en misschien wel de hoop om hem in Groningen te houden op die manier. Toch staat hij volop in de belangstelling en heerst er nog altijd de angst dat hij zal vertrekken. Dan zit Lukkien met een nog groter probleem.

Voorspelling

De uitslagen van Groningen in de voorbereiding bieden wel wat hoop, voor zover een voorbereiding een duidelijk beeld kan geven. Groningen won van het wereldberoemde Wrexham, uitkomend in het Championship. Dick Lukkien was daar vooral tevreden over de intensiteit waarmee de hollywood-club werd verrast. Dat is iets om op door te bouwen wellicht. Of Groningen dit seizoen weer om de play-offs voor Europees voetbal kan meedoen, lijkt een illusie te zijn. Maar de club heeft genoeg slagkracht om snel uit de problemen voor degradatie te zijn.

