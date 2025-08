FC Groningen speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen een van de beroemdste kleinere clubs: Wrexham. De club uit Wales is overgenomen door enkele Hollywoodsterren en is het onderwerp van een populaire documentaire. Groningen won in Veendam de oefenpot met 3-1.

Stadion De Langeleegte in Veendam was zaterdag weer eens het decor van een voetbalwedstrijd. Het voormalige onderkomen van het verdwenen BV Veendam was uitverkocht voor FC Groningen en Wrexham AFC.

David van der Werff en tweemaal Brynjólfur Willumsson tekenden voor de treffers van FC Groningen. Josh Windass maakte het doelpunt voor de bezoekers.

Reserves

Het was voor Wrexham de tweede wedstrijd van de dag, zo schrijft de site van Groningen. "Eerder op de dag hadden de reserves van FC Groningen en Wrexham een onderling duel gespeeld op Sportpark Corpus den Hoorn. De Trots van het Noorden won die wedstrijd met 1-0. Yénio Holder maakte het doelpunt op aangeven van Samuel Dikos."

Welcome to Wrexham

Wrexham maakte vooral naam door de populaire documentaire Welcome to Wrexham over de club en zijn eigenaren. De club speelt na drie promoties op rij komend seizoen in de Championship, het op één na hoogste niveau van Engeland.

Groningen-trainer Dick Lukkien genoot van de sfeer en de beroemde opponent. "Ze zijn echt iets aan het opbouwen en creëren verbinding met de gemeenschap daar en dat is wel vergelijkbaar met wat wij doen bij FC Groningen", zegt hij tegen de NOS. "Als je kijkt naar wat wij de afgelopen twee jaar hebben gedaan, dan was een documentaire wel leuk geweest. Dat is wel een aardig script", zo reageert hij op de suggestie om een soort Welcome to FC Groningen te maken.

Sprookje van Wrexham

Het sprookje van Wrexham lijkt maar geen einde te kennen. De club uit Wales, in handen van Hollywoodsterren Ryan Reynolds en Rob McElhenney, promoveerde afgelopen seizoen naar de Championship dankzij een tweede plek in de League One. Wrexham is daarmee nog maar één stap verwijderd van de ultieme droom: de Premier League.

Toen Reynolds eind 2020 instapte als mede-eigenaar van Wrexham, speelde de club nog op het hoogste amateurniveau van Engeland. Bijna vijf jaar later schreven The Red Dragons geschiedenis met hun derde promotie op rij, een prestatie die geen enkele andere club eerder heeft neergezet.

Derby

Dit seizoen krijgt Wrexham er in de Championship een bijzondere ontmoeting bij: de derby tegen Swansea City. Cardiff City, een andere Welshe club, zal ontbreken: zij degradeerden juist naar League One.