Wil je het uitduel van FC Utrecht tegen Real Betis bezoeken, dan moet je aan aardig wat administratieve eisen voldoen. Daardoor dreigen honderden fans die interesse hebben om te gaan niet toegelaten te worden tot het stadion van Real Betis.

De Nederlandse club waarschuwt circa 300 fans dat ze alleen binnen komen in het stadion als ze hun paspoortnaam en paspoortnummer doorgeven. Die groep heeft dat tot nu toe verzuimd en kreeg tot maandag 12.00 uur om de ontbrekende informatie toch nog te melden. Zijn ze te laat, of doen ze het helemaal niet, dan blijven de deuren vermoedelijk dicht.

Verbouwing

Overigens speelt Betis Sevilla niet in het vertrouwde onderkomen Estadio Benito Villamarín. Vanwege een verbouwing is gekozen voor Estadio de la Cartuja, het atletiekstadion aan de andere kant van Sevilla. Dat is een joekel van een stadion, want de capaciteit is 60.000.

Europa League

FC Utrecht heeft het zwaar in de Europa League. Uit vier wedstrijden werd slechts één puntje gehaald. Real Betis won tweemaal en verloor tweemaal.

Het laatste duel dat Utrecht speelde was op 9 november 2025, in de Eredivisie. Ajax werd verslagen met 2-1. Het was het eerste duel na het ontslag van trainer John Heitinga bij de Amsterdammers. Interim-trainer Fred Grim begon zo aan zijn tijdelijke job met een nederlaag.

Ron Jans

Ron Jans, trainer van Utrecht, vindt dat er een persoonlijke vete richting Heitinga was vanuit enkele media. De 67-jarige Jans zei: "Met de reguliere pers heb ik niet zoveel problemen. Maar wel met wat erbij komt kijken. Mensen die vragen stellen om spelers en trainers uit de tent te lokken, bijvoorbeeld in praatprogramma's en op sociale media. Ga normaal met ons om!"

