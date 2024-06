Hongarije mag nog hopen op achtste finales EK na zinderende ontknoping tegen Schotland

Hongarije heeft de laatste strohalm gegrepen op het EK. Het land won zondagavond in een do-or-diewedstrijd van Schotland. De beslissing viel pas in de 100e minuut: Kevin Csoboth werd de held van Hongarije. Schotland ligt eruit, Hongarije zit in de wachtkamer als een van de beste nummers 3 en om de medische situatie van spits Barnabas Varga.

De Schotten wonnen voor de wedstrijd de vocale strijd. Net als de twee voorgaande wedstrijden zong de trouwe Tartan Army gepassioneerd het Flower of Scotland mee, niet wetende of het de laatste keer zou zijn. Maar die passe van de aanhang sloeg niet over op de elf spelers op het veld. Sterker nog: de Schotten schoten voor rust geen enkele keer richting goal, ondanks dat ze 61 procent balbezit hadden.

Dit is waarom Schotland - Hongarije heel belangrijk is voor het Nederlands elftal op het EK De laatste speelronde van de groepsfase op het EK gaat zondag beginnen. De komende dagen gaan de beslissingen vallen en wordt duidelijk welke landen naar de knock-outfase gaan. Groep A is zondagavond als eerste aan de beurt en het Nederlands elftal zal met extra interesse naar het duel tussen Schotland en Hongarije kijken.

Schotland kwam vlak voor rust goed weg toen een kopbal van Willi Orban de lat raakte. De verdediger was dicht bij de openingstreffer, alleen zijn poging na een vrije trap van Dominik Szoboszlai scheerde langs het aluminium. 0-0 dus en alles nog om voor te spelen.

Paniek in stadion

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Weinig kansen over en weer. Schotland noteerde pas op het uur de eerste schotpoging en die was niet eens op doel. Het Schotse gezang was een paar minuten later helemaal weg toen de Hongaarse spits Barnabas Varga na een botsing op het veld bleef liggen. Er was paniek op het veld bij de spelers, die drukgebarend de medische staf verzochten om op te schieten. Na een paar minuten behandeling werd Varga onder luid applaus van het veld gedragen. Zijn toestand is onbekend.

Hongaarse voetbalbond: spits Barnabas Varga na botsing buiten levensgevaar, operatie noodzakelijk Het was even doodstil in het stadion van Stuttgart op het EK. Bij de laatste groepswedstrijd in Poule A tussen Schotland en Hongarije ging het vreselijk mis. Na een standaardsituatie bleef de Hongaarse spits Barnabas Varga roerloos liggen.

Alle remmen los

Ondanks de nare blessure werd er daarna 'gewoon' door gevoetbald. Dat moest ook wel, want beide landen hadden nog uitzicht op de achtste finales. De sluizen gingen open in de slotfase en met name Hongarije kreeg kansen op de winnende. Szoboszlai schoot op keeper Angus Gunn en even later raakte invaller Csoboth de paal. Ook Schotland miste grote kansen en het leek op 0-0 af te stevenen. Maar na een corner van Schotland brak Hongarije aan de andere kant uit en maakte Csoboth de winnende.

Bizarre beelden na drama met Hongaar Baranbas Varga op EK: 'De hulp kwam veel te traag' Het waren schokkende beelden zondagavond tijdens de wedstrijd tussen Schotland en Hongarije in de Stuttgart Arena. De Hongaarse spits Baranbas Varga (29) lag na een keiharde botsing roerloos op de grond. De paniek op het veld was groot, maar dat had niet iedereen door.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.