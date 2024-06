Duitsland ontsnapt in blessuretijd en stelt op EK groepswinst veilig

Het lukt ze toch. Diep in de slotfase wist Duitsland alsnog de 1-1 te maken tegen Zwitserland. Hierdoor zijn de Duitsers groepswinnaar van groep A. Zwitserland eindigt als tweede in de groep.

Julian Nagelsmann begon op volle oorlogssterkte aan het duel. Voor de eerste keer in de geschiedenis startte Duitsland met exact dezelfde elf spelers. Ook dus met degenen die op scherp stonden. Dat kwam Nagelsmann duurt te staan. Jonathan Tah, verdediger van Bayer Leverkusen, kreeg geel vanwege een hooggeheven been en is er bij de wedstrijd in de achtste finales niet bij. Dat was de zoveelste dreun voor Die Mannschaft in de eerste helft.

Hongarije leeft nog op het EK na zinderende ontknoping tegen Schotland Hongarije heeft de laatste strohalm gegrepen op het EK. Het land won zondagavond in een do-or-diewedstrijd van Schotland. De beslissing viel pas in de 100e minuut: Kevin Csoboth werd de held van Hongarije. Schotland ligt eruit, Hongarije zit in de wachtkamer als een van de beste nummers 3 en om de medische situatie van spits Barnabas Varga.

Plaaggeest Ndoye zorgt voor verrassing

Net voor het half uur waren de Duitsers namelijk op achterstand gekomen. Dan Ndoye van Bologna liep een haarfijne voorzet van land- en teamgenoot Remo Freuler binnen. Diezelfde Ndoye scoorde even later bijna opnieuw, alleen zijn poging rolde voorbij Manuel Neuer en ook langs de paal. Mazzel voor Duitsland, dat zo in leven bleef.

Hongaarse voetbalbond: spits Barnabas Varga na botsing weer bij kennis Het was even doodstil in het stadion van Stuttgart op het EK. Bij de laatste groepswedstrijd in Poule A tussen Schotland en Hongarije ging het vreselijk mis. Na een standaardsituatie bleef de Hongaarse spits Barnabas Varga roerloos liggen. De schrik op het veld was groot, medici snelden naar Varga toe om hem te verzorgen. Na de wedstrijd zei de Hongaarse voetbalbond dat hij bij kennis was.

Het thuisland dacht tien minuten voor de goal van Ndoye zelf op voorsprong te komen. Robert Andrich maakte zijn eerste interlandgoal, althans heel even. De VAR had een overtreding gezien in aanloop naar de treffer. Geen goal.

Duitsland niet trefzeker

De tweede helft was pas vijf minuten onderweg, maar de eerste kans van Duitsland was al een feit. Florian Wirtz gaf een pracht pass aan Jamal Musiala, maar zijn inzet stuitte op de vuisten van de ervaren Yann Sommer. Ook Toni Kroos lukte het niet om de bal tussen de palen te prikken.

De kansen voor Duitsland stapelden zich langzaam op. Die Mannschaft kreeg in de 70e minuut een mega kans. Joshua Kimmich wist alleen de bal van dichtbij niet erin te krijgen. Om toch die goal te forceren, bracht Nagelsmann extra versterking voor het laatste kwartiertje van de wedstrijd. Niclas Füllkrug en Leroy Sané kwamen erin. Uiteindelijk bleek dit een goede keus te zijn.

Invaller Füllkrug redt Duitsland

Heel Duitsland hield zijn adem nog even in toen Ruben Vargas de bal erin schoot voor Zwitserland. De bal werd alleen afgekeurd vanwege buitenspel. Een minuut later in de 85e minuut kopte Kai Havertz aan de andere kant de bal op de bovenkant van de lat. Weer geen goal voor Duitsland. Drie minuten later was de bal opnieuw bij de Duitse goal. Gelukkig voor het gastland stopte routiner Manuel Neuer de inzet van Granti Xhaka.

Diep in de slotfase wist Duitsland dan toch nog te scoren. Invaller Füllkrug knikte de bal met hoofd in het Zwitserse doel. Nagelsmann had zijn superwissel wederom goed ingezet, want het leverde hem groepswinst op.

Doelpunt Duitsland🚨!



92' Niclas Füllkrug



Zwitserland 1-1 Duitsland



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/tfjSKjlK5T#EURO2024 pic.twitter.com/ovyvCygJ5G — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 23, 2024

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.