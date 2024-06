Hongaarse voetbalbond: spits Barnabas Varga na botsing buiten levensgevaar, operatie noodzakelijk

Het was even doodstil in het stadion van Stuttgart op het EK. Bij de laatste groepswedstrijd in Poule A tussen Schotland en Hongarije ging het vreselijk mis. Na een standaardsituatie bleef de Hongaarse spits Barnabas Varga roerloos liggen.

Hongarije nam een vrije trap en daarbij kwam Varga in botsing met de Schotse keeper. Hij knalde met zijn hoofd op de schouder van Angus Gunn. De schrik op het veld was groot, medici snelden naar Varga toe om hem te verzorgen. Na ongeveer zes minuten behandeling werd hij van het veld gedragen, met doeken om hem heen. Alle fans in het applaudisseerden.

Na de wedstrijd liet de Hongaarse voetbalbond weten dat Varga buiten levensgevaar en bij kennis was. Volgens bondscoach Marco Rossi liep de 29-jarige spits van Hongaarse topclub Ferencváros een gebroken jukbeen op en moet hij daaraan geopereerd worden.

Varga Barnabás állapota stabil! A @Fradi_HU játékosa jelenleg már az egyik stuttgarti kórházban van! Állapotáról újabb hír esetén azonnal tájékoztatást adunk! #csakegyutt #magyarok #SCOHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 23, 2024

Hongarije in wachtkamer op EK

Hongarije won de wedstrijd uiteindelijk in de 100e minuut. De Hongaren mogen daardoor nog altijd blijven hopen van een plekje in de knock-outfase, als een van de beste nummers 3.

Eriksen

Veel voetbalfans zullen terug hebben gedacht aan het EK van 2020, dat door de coronacrisis een jaar later werd gehouden. Toen zakte Christian Eriksen in elkaar met een hartstilstand tegen Finland. Destijds vormden teamgenoten een kring om Eriksen, zodat de medische staf zijn werk kon doen. Eriksen herstelde en scoorde zelfs dit EK.

