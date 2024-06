Bizarre beelden na drama met Hongaar Baranbas Varga op EK: 'De hulp kwam veel te traag'

Het waren schokkende beelden zondagavond tijdens de wedstrijd tussen Schotland en Hongarije in de Stuttgart Arena. De Hongaarse spits Baranbas Varga (29) lag na een keiharde botsing roerloos op de grond. De paniek op het veld was groot, maar dat had niet iedereen door.

"Ik was er als één van de eersten bij", vertelde de Hongaarse aanvoerder Dominik Szoboszlai bij Magenta TV. "Ik was geschokt en probeerde hem op zijn zij te leggen. Dat is eigenlijk het beste wat je kunt doen in situaties als deze. Hij kon niet goed ademen."

De hulp kwam volgens Szoboszlai verder wat traag op gang, zeker de mensen mensen met de brancard leken geen haast te hebben. "Ik heb geen idee wat het protocol is, of die mensen niet het veld op mogen lopen als we hulp nodig hebben, maar..." Op de beelden na het incident is te zien hoe Szoboszlai op de hulpverleners afsnelt, ze maant tot haast en zelf met de brancard begint te rennen.

'Dit moet sneller'

Magenta vroeg daarom: "Ging het voor jou niet snel genoeg?" Szoboszlai: "Ik denk van niet. We zagen dat het ernstig was. Iedereen rende, ik rende. Het is niet mijn beslissing, maar we moeten er iets aan doen. We moeten dit sneller doen, veel sneller. Iedereen weet dat seconden een verschil maken."

De wanhoop bij de Hongaren is groot. © Getty Images

Goed nieuws over Varga

De Hongaarse bond kwam later zondagavond met positief nieuws over Varga. Hij is buitenlevensgevaar en bij kennis. Volgens bondscoach Marco Rossi moet hij wel onder het mes: