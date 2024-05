Hugo Borst na gelijkspel van RKC tegen PEC Zwolle: 'RKC heeft zojuist het eredivisieschap verloren'

RKC Waalwijk speelde zondag met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. En dat terwijl concurrent Excelsior met 4-0 won van Heracles. Hugo Borst begreep niet dat RKC meer druk zette in de slotfase tegen PEC, dat nog maar met tien man speelde op dat moment.

Dat zegt Borst in zijn nieuwste column in het Algemeen Dagblad. RKC en Excelsior staan nu allebei op 29 punten in de Eredivisie; Excelsior staat door een iets minder doelsaldo op de zestiende plek. Die plek zorgt aan het einde van het seizoen voor play-offs om promotie/degradatie.

En dat moeten RKC en Excelsior in de laatste speelronde zien te voorkomen. Juist daarom snapte Borst niet dat RKC niet doordrukte tegen PEC Zwolle. "Maar de bal wordt in Waalwijk rondgespeeld. Er wordt geconsolideerd. Maar dit is helemaal geen salonremise, sufferds! Deze 1-1 garandeert niets!"

Uitslagen en stand Eredivisie | RKC ontsnapt in de slotfase, doelpuntenregen bij Twente - Volendam, Ajax nu zeker Alle wedstrijden uit de 33ste speelronde van de eredivisie werden zondagmiddag vanaf 14.30 uur afgewerkt. Veel beslissingen zijn al gevallen, maar er is nog een felle strijd om plek drie en ook de plek in de play-offs tegen degradatie ligt nog niet vast.

Megazware wedstrijden voor Excelsior én RKC

Het verschil met Excelsior is een doelsaldo van drie. Komend weekend spelen de Rotterdammers tegen stadsgenoot Feyenoord. Borst gaat ervanuit dat Feyenoord in stijl afscheid wil nemen van afzwaaiend trainer Arne Slot, waardoor het weleens een afslachting kan worden voor Excelsior.

Maar hetzelfde geldt voor RKC Waalwijk, dat naar kampioen PSV moet. De Eindhovenaren willen Luuk de Jong topscorer maken van de Eredivisie en daar moet hij nog minimaal twee keer voor scoren. RKC gaat dus óók een heel zware dobber krijgen.

Play-offs promotie/degradatie | RKC en Excelsior strijden om laatste kans op handhaving Met nog maar een speelronde in de Eredivisie te gaan wordt het nu echt spannend. Excelsior en RKC Waalwijk gaan bepalen wie zich handhaaft en wie er de play-offs in moet. Voor Vitesse en FC Volendam is het doek al gevallen.

'RKC gaat degraderen'

Nadat RKC niet doordrukte tegen PEC, wist Borst genoeg. Met nog één wedstrijd te gaan én nog de komende play-offs, heeft de columnist zijn conclusies getrokken.

"Als Bas Nijhuis affluit, zeg ik tegen mijn buurman: ‘Zojuist heeft RKC het eredivisieschap verloren. Let maar op. Die marge van drie goals ten opzichte van Excelsior gaan ze in Eindhoven niet houden. En iedereen weet: wie 16de eindigt in de eredivisie, is tegen eerstedivisieclubs gedoemd in de play-offs.’"