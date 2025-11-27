PSV zorgde woensdagavond voor spektakel in de Champions League met een 4-1-zege op Liverpool. Hoewel er in Engeland vooral oog was voor de wankele positie van Arne Slot, viel ook het uitstekende spel van de Eindhovenaren internationaal op. "Om zout in de wonden te strooien..."

Het Belgische Sporza genoot van de vele doelpunten op "een crisisavond voor Slot en co." "Een hyperefficiënt PSV verstomde Anfield", schrijft het medium. Na de openingsgoal van 'ervaren rot' Ivan Perisic, via een penalty, werd het snel gelijk door een doelpunt van Dominik Szoboszlai.

"Kort na rust zorgde Guus Til weer voor knikkende knieën in de defensie van Liverpool", zagen onze zuiderburen. Vervolgens bracht invaller Couhaib Driouech de score op 1-4 op Anfield.

'Ze roken bloed'

Ook het Britse The Sun kon niet om het sterke spel van PSV heen. "Vanaf het eerste fluitsignaal rook de ploeg van Peter Bosz bloed", staat daar te lezen. "Til, die heeft gespeeld onder Slot bij AZ en Feyenoord, kwam terug om hem te kwellen", schrijft de tabloid. "Driouech maakt de ellende compleet. Om zout in de wonden te strooien, maakt de invaller een tweede goal", schrijft het medium over de laatste treffer van de Marokkaan.

Daily Mail vergelijkt rapportcijfers van Liverpool-spelers met die van PSV. De cijfers aan de zijde van Liverpool varriëren van een 3, voor Virgil van Dijk en Alexander Isak, tot een mager zesje voor doelpuntmaker Szoboszlai en Hugo Ekitike. Cody Gakpo krijgt een 4,5. "Zo veel verspilling. Hij heeft zijn oude club helemaal niet geplaagd."

Aan de zijde van PSV krijgt invaller Ricardo Pepi in 6. Alle overige spelers worden gewaardeerd met een 7 of 7,5. Driouech en Perisic krijgen een 8 voor hun cruciale rol in het duel.

Bovendien werd de positie van trainer Arne Slot in twijfel getrokken in Engeland. 'Dit is een volledige noodsituatie geworden', aldus The Telegraph. Zijn dagen lijken geteld als het aan de Britse media ligt:

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!