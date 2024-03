Ian Maatsen slaagde niet bij Chelsea en speelt nu in de Champions League met Borussia Dortmund: 'Je moet er altijd in geloven'

Ian Maatsen werd in januari door Chelsea verhuurd aan Borussia Dortmund waarmee hij woensdagavond tegen PSV speelt in de Champions League. In Duitsland krijgt hij de kans om zijn kwaliteiten te laten zien, wat hem in Londen niet lukte.

"Chelsea staat onder zoveel druk dat het moeilijk is voor een trainer om jong talent een kans te geven", zegt Maatsen tegen The Guardian. "Hij moet beslissingen maken voor het team, daar moet je mee om kunnen gaan als jonge speler. Soms voelt dat niet eerlijk, maar is het wel het beste voor de club en je teamgenoten. Dat waardeer ik, maar ik wil wel voetballen."

Bij Chelsea wilde de 22-jarige Nederlander geen genoegen nemen met een vaste plek op de bank. "Ik dacht dat ik klaar was om mee te doen met de grote clubs. Maar soms werkt het niet zo in het voetbal. Ik kreeg niet veel kansen. Dat is niet erg, maar je moet er wel klaar voor zijn. Je moet er altijd in geloven, want het kan snel gaan." Hoewel Maatsen van plan was voor Chelsea te blijven spelen, aarzelde hij niet toen er een aanbod kwam van Dortmund voor een huurperiode.

Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic is dol op Ian Maatsen: 'Hij doet het echt geweldig tot nu toe' Edin Terzic en Gregor Kobel waren namens Borussia Dortmund aanwezig bij de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met PSV. De grote vraag is: zal Donyell Malen spelen? De trainer blijft geheimzinnig: "We moeten straks de stand van zaken bekijken."

"Dat was de beste oplossing voor mij", zegt Maatsen. "Het is een grote club waar spelers zich kunnen ontwikkelen." Zo gingen onder andere Jude Bellingham, Achraf Hakimi en Ousmane Dembélé hem voor bij de club. "De trainer en de staf geven me veel vertrouwen", vervolgt de verdediger. "Zij vertrouwen mij, en ik vertrouw hen. Daarom gaat het denk ik zo goed."

Woensdagavond strijd Borussia Dortmund met PSV om een plek in de kwartfinales van de Champions League. De wedstrijd wordt om 21.00 uur gespeeld in het Signal Iduna Park. In de heenwedstrijd kon Maatsen rekenen op een basisplaats. Het werd toen 1-1 in Eindhoven.