Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic is dol op Ian Maatsen: 'Hij doet het echt geweldig tot nu toe'

Edin Terzic en Gregor Kobel waren namens Borussia Dortmund aanwezig bij de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met PSV. De grote vraag is: zal Donyell Malen spelen? De trainer blijft geheimzinnig: "We moeten straks de stand van zaken bekijken."

Dinsdag is het weer tijd voor Champions League-voetbal. PSV neemt het op tegen Dortmund met de kwartfinale van het miljardenbal als inzet. Kobel, eerste doelman van Borussia Dortmund, is er klaar voor: "Het is speciaal als het de knock-outfase is. We zijn erg gemotiveerd. Ook trainer Terzic was er klaar voor om weer op dit podium te spelen. "Het is een groot moment voor ons om bij de laatste zestien te zitten. We hebben respect voor PSV. Zij zitten vol zelfvertrouwen, want ze winnen erg veel in de Eredivisie."

Donyell Malen en Ian Maatsen

De grote vraag voor iedereen in Nederland is natuurlijk of Malen zal spelen bij Dortmund. De trainer was er nog niet zeker van. "Hij voelde zich vanmorgen al veel beter, net als gisteren. Hij gaat zo meetrainen en morgen gaan we na een korte training bepalen wat we gaan doen. We zijn optimistisch over zijn fitheid."

Ook had hij lovende woorden voor de andere Nederlander bij Dortmund, Ian Maatsen. "Ian doet het geweldig tot nu toe. Het is een jonge kerel, maar als je ziet wat voor carrière hij nu al voor zich heeft; vaak verhuurd, maar nu bij ons. We volgen hem al langer en nu is het gelukt om bij ons te blijven. Hij laat een goede indruk achter, is sterk, athletisch en snel. Met hem kunnen we op een andere manier opbouwen, want hij voelt zich ook zeker in het centrum van het veld."

© AP

Gevaar PSV

Terzic werd gevraagd naar de gevaren van PSV. Hij is vooral bang voor de zijkanten, de aanval dus. Toch wilde hij niet alleen over de voorhoede praten. "Ze zijn snel en goed aan de bal, ze krijgen weinig tegen en maken veel doelpunten. Het zal een mooi duel worden, we hebben er zin in."

Spel van Dortmund

Dortmund wordt veel verweten dat ze het spel niet maken, zoals men dat gewend is van de ploeg, maar dat ze veel counteren. Dat vond Terzic onterecht en zelfs vervelend. "We moeten zowel verdedigen als counteren. We horen bij de beste ploegen in Duitsland qua balbezit. Het is niet de makkelijkste statistiek om te behalen omdat we vaak niet met 11 man eindigen. Dus zo slecht gaat dat nog niet." Dortmund staat momenteel vierde in de Bundesliga.

Ook raakte hij geïrriteerd van een vraag over het verschil van Dortmund in de Champions League en in de Bundesliga. In de Champions League gaat het tot nu toe ogenschijnlijk beter dan in de eigen competitie. "We vinden het vervelend dat iedereen zegt dat er een ander Dortmund is in de Bundesliga en in de Champions League. Het irriteert ons dat mensen dat verschil steeds maken, we willen graag goede resultaten neerzetten in welke competitie dan ook."