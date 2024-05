'Ik voel me ***': Bas Sibum houdt toch een prijs over ondanks desastreus einde Keuken Kampioen Divisie

Het kampioenschap ging naar Willem II, het zilveren promotieschild naar FC Groningen en Roda JC bleef na een heel seizoen in de top-2 te hebben gestaan (vooralsnog) met lege handen. Maar toch ging hoofdtrainer Bas Sibum niet met lege handen naar huizen op het KKD-gala. De oefenmeester van Roda JC werd namelijk verkozen tot Trainer van het Jaar.

En hoe dat voelt...? "K*t", waren de woorden van Sibum. Niet vreemd, gezien het seizoensslot van Roda JC. Die ploeg dacht in de voorlaatste speelronde gepromoveerd te zijn toen FC Groningen in de 97e minuut de gelijkmaker tegen Telstar maakte, waardoor er een beslissingswedstrijd kwam. In de Euroborg ging Roda JC er kansloos af met 2-0 en dus promoveerden niet zij maar FC Groningen.

Dubbele gevoelens

Roda JC kreeg nog een extra mentale klap nadat het maandag in het heenduel van de eerste ronde in de play-offs met 3-1 verloor van NAC Breda. "Een beetje vreemd om hier te staan na deze weken", vertelde Sibum over het gala. "Dick (Lukkien, red.) heeft ons net verslagen en is gepromoveerd. Peter Maes zit in de zaal en is net kampioen geworden, dus het voelt een beetje gek."

Terugblikken op wat Roda JC dit seizoen al heeft gepresteerd in de Keuken Kampioen Divisie kon Sibum dan ook niet. "We zijn nog niet klaar, ik geloof er nog heilig in", zei hij over de return van aanstaande vrijdag tegen NAC. "We hebben een bijzondere week achter de rug en om dat ineens zo hier te staan is wel apart", sloot Sibum af, die de prijs uit handen kreeg van bondscoach Ronald Koeman.

Prijzen Kampioensdiner Keuken Kampioen Divisie

Topscorer: Henk Veerman (ADO Den Haag)

Beste trainer: Bas Sibum (Roda JC)

Beste keeper: Joshua Smits (Willem II)

Beste talent: Shiloh 't Zand (FC Dordrecht)