In opspraak geraakte Viaplay-commentator reageert op heksenjacht: 'Ze hopen dat ik mijn droombaan verlies'

Jean-Paul Rison heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan rondom zijn situatie. De journalist zou zaterdagavond zijn debuut maken als commentator bij Viaplay. Uiteindelijk was Rison niet te horen als commentator, wat ervoor zorgde dat mensen online zich afvroegen wat er aan de hand was en allerlei speculaties begonnen te maken. Inmiddels heeft de geboren Utrechter laten weten 'geschrokken' te zijn.

Twee weken geleden kondigde Rison via Instagram vol trots aan dat hij was toegetreden tot het commentatorenteam van Viaplay. Zaterdagavond stond hij ingeroosterd voor het Ligue 1-duel tussen Saint-Étienne en Paris Saint-Germain (1-6), waar hij zijn debuut voor de streamingsdienst zou maken. Echter werd hij van de wedstrijd afgehaald door Viaplay. Een officiële verklaring bleef uit, maar via sociale media werd duidelijk dat Rison in opspraak raakte op X.

Rison kwam donderdag onder vuur te liggen op X door te reageren op een interview van ESPN met Lucas Jetten, speler van Ajax en Jong Oranje. Hij schreef: "Handen in de lucht als je een heel ander beeld in je hoofd had bij de naam van Lucas Jetten." Veel gebruikers vonden de opmerking ongepast en racistisch. Kort daarna werden oudere, dubieuze tweets van Rison uit het verleden opgemerkt, waarin hij meerdere keren het Engelse N-woord gebruikte. De journalist maakte daarop zijn X-account onzichtbaar.

'Nooit de intentie gehad om iemand te kwetsen'

"Geschrokken van wat er op gang is gekomen. Nooit de intentie gehad om iemand ermee te kwetsen, laat staan dat ik een racist ben. Maar ik weet dat niemand dat écht denkt. Fijne avond!", schrijft Rison zaterdagavond bij een foto waarop hij met vrienden lachend is te zien in een café. Met als bijschrift in de foto: "Maak je nou niet zo druk jongens. Tot snel!"

Rison gaf een uitgebreidere toelichting, waarin hij benadrukte dat er geen 'racistische motieven' achter zijn posts zaten. "Mocht iemand daar ook maar de geringste twijfel bij hebben: mijn excuses." Hij voegde eraan toe: "Vervolgens zijn mensen in mijn account gedoken en hebben ze 13 jaar geleden nog wat tweets gevonden waar ik niet trots op ben. Je ontwikkelt je als mens en je verandert van gedachten. Ik ben niet meer wie ik was toen ik begin 20 was. Die woorden zou ik nu nooit meer gebruiken."

Jean-Paul Rison hekelt 'haatcampagne'

"Ook bizar: hoe ver mensen willen gaan om je te beschadigen. Ze geloven niet eens echt dat je een racist bent, maar willen dat wel graag je werkgever doen geloven, in de hoop dat je je droombaan verliest. Ze starten een complete haatcampagne, gewoon omdat ze je een eikel vinden", gaat Rison verder. "Bizar, maar blijkbaar is dat de realiteit van Twitter anno nu. Zelf heb ik nooit zoiets geprobeerd, maar ieder z’n ding. Laat mij maar een lul zijn en iets proberen te maken van m’n eigen leven, zonder me met een ander te bemoeien. Dat gun ik de rest ook, en iedereen het beste. X."

Een volger reageerde door te zeggen dat Rison 'stereotypes in stand' hield met zijn tweet over Jetten. Rison antwoordde: "Niet m’n mooiste tweet, ronduit onhandig, maar me als racist aanschrijven bij m’n werk is een paar stappen te ver. Goed weekend!"