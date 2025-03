Topper onder hoogspanning: PSV ontvangt Ajax in cruciaal duel om kampioenschap

Wedstrijden tussen PSV en Ajax staan altijd garant voor topwedstrijden. Maar nu zijn de belangen nóg groter dan normaal. Eerder in het seizoen zorgden de twee al voor een heerlijk duel in de ArenA en dat zal vanmiddag niet anders zijn. Ajax wil de kopppositie uitbreiden, PSV wil juist nog een spannende titelstrijd creëren. Lees hier alles over de belangen van deze wedstrijd.

Op het klassieke zondagmiddagtijdstip van half 3 zal het spektakel in het Philips Stadion losbarsten. Serdar Gözübüyük zal dan op zijn fluit hebben geblazen en de bal zal gaan rollen. Hij is de scheidsrechter van dienst bij PSV-Ajax. Geen onlogische keuze van de KNVB. Hij floot immers de eerste wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA ook. Hij weet wat er van hem verwacht wordt.

Nederlandse trainer ziet reden voor scheidsrechterskeuze PSV - Ajax: 'Dan kan het zomaar zijn dat je een schoppartij krijgt' De strijd gaat losbarsten zondagmiddag in het Philips Stadion. De Topper tussen PSV en Ajax gaat geleid worden door Serdar Gözübüyük. Een logische keuze, zo vindt Robert Maaskant. De analist overwoog nog twee andere scheidsrechters maar zette die voor opvallende redenen aan de kant. "Dan gaat zijn manier van fluiten in zo'n wedstrijd bepalend zijn."

De belangen

Er staat gigantisch veel op het spel vandaag. Een wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 is sowieso altijd spannend. Ajax is de koploper met 64 punten uit 26 wedstrijden, PSV de achtervolger met 58 punten uit 26 wedstrijden. PSV moet winnen om nog spanning in de titelstrijd te krijgen, Ajax wil juist verder weglopen van PSV.

Wint Ajax, dan is het gat van 9 punten haast niet meer in te halen voor PSV, met nog maar zeven wedstrijden te spelen. Wint PSV, dan wordt het ineens heel spannend met nog maar 3 punten tussen de twee ploegen. Mocht het zó spannend worden dat ze er met punten niet uitkomen, dan is PSV toch in het voordeel. Zij hebben momenteel een doelsaldo van +48 en Ajax van +35.

Ajax heeft mazzel met afleiding bij PSV: 'Het tekent wel de pech dit jaar' Het nieuws sloeg in als een bom in Amsterdam en Eindhoven: PSV-spits Lucas Pérez leed aan tuberculose. PSV was er op tijd bij, maar ineens stond de topper tegen Ajax op losse schroeven. Een onrustige week voor de Eindhovenaren in aanloop naar zo'n grote wedstrijd. "Deze wedstrijd valt ontzettend goed voor Ajax."

Vorm van PSV

In Eindhoven schijnt de zon weer een beetje, nadat er een behoorlijke poos op rij slechte resultaten werden geboekt. Tegen kleinere ploegen als RKC en sc Heerenveen werd het goede gevoel weer eventjes opgehaald. RKC werd met 3-0 over de knie gelegd en PSV liet weer wat sprankelend voetbal zien van vorig jaar. Het moet de zure nasmaak van twee verliespartijen tegen Go Ahead Eagles en de oorwassing van Arsenal in eigen huis een beetje wegspoelen.

Defensieve kracht Ajax

Bij Ajax gaat alles vrij soepel. De Amsterdammers hebben onder Francesco Farioli een solide verdedigende organisatie gekregen. Lang regen zij de overwinningen aaneen, maar AZ bracht daar verandering in. Voor de interlandbreak hielden zij Ajax op een gelijkspel in een knotsgek duel.

Daley Blind en VAR dreven alle PSV'ers tot complete waanzin en dat zorgde voor opmerkelijke uitspraak Het is één van de bekendste uitspraken in de geschiedenis van de Eredivisie. In een leeg stadion krijste toenmalig PSV-trainer Roger Schmidt het uit: 'Give the cup to them, give the cup to them, today!'. Vlak ervoor werd een beslissing van de VAR in het voordeel van Ajax genomen, waardoor zij een cruciale wedstrijd wonnen. Dat had alles te maken met die ene bal van Daley Blind.

Afwezigen

Aan de kant van PSV zal Lucas Pérez afwezig zijn, bij hem werd deze week tuberculose ontdekt. Ook is Ricardo Pepi er niet bij, hij zal voor de rest van het seizoen eruit liggen. Er is ook positief nieuws in Eindhoven: Malik Tillman en Jerdy Schouten zijn juist weer wel van de partij.

Aan de kant van Ajax is Anton Gaaei afwezig vanwege een schorsing. Hij kreeg rood in het duel met AZ. Ook Remko Pasveer, Youri Regeer, Owen Wijndal, Wout Weghorst, die nog altijd geblesseerd is, en Youri Baas zijn niet aanwezig. Christian Rasmussen is daarentegen wel weer fit.

