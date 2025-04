Inter Miami-talent in de wolken dankzij training met Lionel Messi: 'De droom van elk kind'

Dániel Pintér, de Hongaars-Amerikaanse voetballer van het tweede elftal van Inter Miami, heeft al meerdere keren met Lionel Messi getraind. De jonge middenvelder, die al scoorde voor de Amerikaanse Onder 18-ploeg, hoopt snel door te breken naar de hoofdmacht om samen te spelen met de grote sterren.

"Het is de droom van elk kind om met spelers te voetballen die ze eerder op televisie zagen", doelt Pintér in een interview met M1 op het samenspelen met grote namen als Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba. "Het komt regelmatig voor dat het eerste team wat hulp nodig heeft en dan kun je enorm veel leren."

Lastig dillema

Pínter scoorde in maart voor de Amerikaanse jeugdselectie in een oefenwedstrijd tegen Noorwegen. De 17-jarige speler onthulde dat goede prestaties beloond worden met kansen. Hij hoopt dan ook dit seizoen al zijn debuut in het eerste elftal te maken.

De middenvelder, wiens ouders beiden in de Hongaarse stad Tatabánya geboren zijn, sprak over zijn toekomstplannen. Eerst wil hij zich in de basis van het eerste elftal knokken en vervolgens de nationale ploeg halen. Hij heeft echter nog niet besloten of dat de Amerikaanse of de Hongaarse selectie zal zijn.

Om samen met Messi aan de aftrap te verschijnen moet Pínter nog even op zich laten wachten. Ondertussen was de Argentijnse superster in de nacht van zaterdag op zondag weer van grote waarde voor zijn elftal. In de 55e minuut kwam Messi binnen de lijn en slechts twee minuten later verdubbelde hij de voorsprong.

