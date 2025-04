Inter-spits Lautaro Martínez toont wéér zijn klasse in Champions League met schitterend hoogstandje

Inter-aanvaller Lautaro Martínez schitterde in de zware Champions League-kraker tegen Bayern München. De Argentijnse spits bewees opnieuw zijn waarde voor de Italiaanse topclub met een fenomenaal doelpunt. Toch verdient ook Marcus Thuram een eervolle vermelding voor zijn briljante assist.

Inter kende een lastige eerste helft in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München, maar plots was daar aanvoerder Lautaro Martínez. De Argentijnse spits schoot zijn ploeg op slag van rust weergaloos op een 1-0 voorsprong.

Arsenal zorgt voor enorme shock tegen Real Madrid, goal van veelbesproken Thomas Müller niet genoeg bij Bayern - Inter In de kwartfinales van het prestigieuze Champions League hebben de twee gigantische krakers van jewelste zeker niet teleurgesteld. Arsenal boekte een sensationele 3-0 overwinning tegen Real Madrid, terwijl Inter in een bizarre ontknoping zorgde voor een 1-2 zege.

Hakbal én buitenkantje rechts

Inter-spits Marcus Thuram kreeg de bal aan de linkerkant en leek in een ideale positie om zelf te schieten. Maar in plaats van af te drukken, koos hij voor een briljante actie. Met een subtiele beweging achter zijn standbeen legde hij de bal perfect terug naar zijn partner in de punt van de aanval. Martínez maakte het kunststukje af door de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet prachtig in het net te plaatsen. Plots viel de tot dan toe luidruchtige Allianz Arena compleet stil.

Wéér belangrijk, net als tegen Feyenoord

De Argentijnse goalgetter, die dit seizoen al achttien doelpunten en zes assists op zijn naam heeft staan, liet opnieuw zijn klasse zien in de Champions League. In de vorige ronde tegen Feyenoord was hij een plaag. Kort na de rust bracht hij het laatste beetje hoop op een stunt bij het team van Robin van Persie volledig ten gronde. Bij een standaardsituatie wist hij zich opnieuw perfect te positioneren en schoot hij de bal met een verwoestende uithaal onhoudbaar in het net.

