'Rommelig' seizoen van kampioen PSV vergeleken met topdarter Michael van Gerwen: 'Onverklaarbaar'

"Samen met zijn staf verdient Peter Bosz absoluut een tien", vertelt PSV-legende Berry van Aerle tegen Sportnieuws.nl. PSV kroonde zich na een krankzinnige competitie tot kampioen. Oud-voetballers Erik Meijer en Van Aerle zijn het erover eens: de Eindhovenaren hebben terecht de titel gepakt.

Volgens Meijer is PSV terecht kampioen. "Het werd spannend omdat PSV zelf niet altijd op honderd procent speelde, niet omdat Ajax zo goed was. Bij het kampioensduel, toen het 1-1 stond, denk je toch: oh shit, dit kan ook nog even verkeerd gaan. Uiteindelijk vind ik het mooi hoe ze kampioen zijn geworden. Als miljoenen mensen komen kijken, mag er wel wat flair zijn", stelt Meijer in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Bijzonder seizoen'

Van Aerle had meer vertrouwen in zijn oude club. "Ik vond PSV héél goed spelen", zegt het PSV-icoon, die wel erkent dat hij gespannen was. "Het was héél spannend op de laatste speeldag, maar ik heb ‘m niet echt geknepen. Het is een bijzonder seizoen geweest, vooral omdat zowel Ajax als PSV een grote voorsprong had en die vervolgens weer verspeelde. Dat is wel apart."

Een rommelig seizoen

Wanneer Meijer het seizoen in één woord moet omschrijven, kiest hij voor 'rommelig'. Hij wijst op momenten waarin het geloof in eigen kunnen leek te verdwijnen. "Het is onverklaarbaar in de sport, net zoals een hoogspringer die niet boven 1.80 uitkomt, of een darter zoals Van Gerwen die plotseling niets meer gooit. PSV werd net op tijd wakker. Dat is soms hoe topsport werkt."

Van Aerle kijkt met een andere bril naar het seizoen. "Het was spannend, maar zeker bijzonder. De eerste helft van het seizoen waren we oppermachtig, daarna werd het minder door blessures en vormverlies. Toch hebben ze bewezen dat ze het aankonden."

Uitblinkers van het seizoen

Waar Meijer vooral een gedeelde teamprestatie ziet, kan Van Aerle niet om middenvelder Malik Tilman heen als dé uitblinker. "Tilman was de beslissende factor. Toen hij niet meedeed, ging PSV punten verspelen. Hij heeft de afgelopen wedstrijden laten zien hoe belangrijk hij is geweest richting de titel. Maar ik moet ook Ivan Perisic noemen, die enorm veel heeft gebracht voor het elftal.”

Oud-spits Meijer benadrukt de kracht van collectiviteit binnen het team. “Niemand stak er echt met kop en schouders bovenuit. De afgelopen jaren had je bijvoorbeeld Luuk de Jong met meer dan twintig doelpunten of een creatieve parel zoals Noa Lang. Nu was alles verdeeld: Guus Til scoorde belangrijke goals, Luuk de Jong was cruciaal op de beslissende momenten, en Boscagli zette de lijnen achterin uit", stelt Meijer, die wel Tillman wil uitlichten. "Hij was een nobody bij Bayern München, maar heeft enorme stappen gemaakt en is volwassen geworden."

Cijfers voor Peter Bosz

De prestaties van trainer Peter Bosz worden door beide heren positief beoordeeld. Meijer Meijer geeft de coach een 7,5 tot 8. "Het kampioenschap en de tweede landstitel op rij geven aan dat de competitie niet stilzit. Europees zaten er ook goede prestaties bij. Hij verdient een kleine medaille voor wat hij heeft bereikt."

Van Aerle is uitbundiger in zijn oordeel en geeft Bosz een honderd procent score. "De eerste helft van het seizoen was PSV oppermachtig. Ondanks blessures en vormverlies in de tweede helft, is Peter altijd zichzelf gebleven – ook in zijn speelstijl. Samen met zijn staf verdient hij absoluut een tien", besluit Van Aerle.