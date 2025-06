De play-offwedstrijd tegen degradatie in de Italiaanse Serie B tussen Salernitana en Sampdoria is uitgesteld naar zondag. Dat heeft te maken met vermeende sabotage van de club. 21 spelers en stafleden werden ernstig ziek.

Salernitana had uitstel aangevraagd nadat 14 spelers en 7 stafleden waren getroffen door ernstige voedselvergiftiging tijdens de terugreis na de verloren heenwedstrijd van afgelopen zondag in Genua (2-0).

Het tweede duel zou aanvankelijk op vrijdag worden gespeeld. De Serie B besloot de wedstrijd twee dagen te verzetten na het bestuderen van medische documenten en een ingediende klacht bij het Openbaar Ministerie door Salernitana.

Politieonderzoek

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA bestaan er vermoedens over opzet en overweegt de politie een onderzoek in te stellen. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde maandag dat de politie het hotel in Genua heeft bezocht, waar Salernitana voor de wedstrijd verbleef en voor de terugvlucht maaltijden met rijst zou hebben gegeten.

Tijdens de chartervlucht van Genua naar Salerno voelden verschillende spelers en stafleden zich onwel worden. Bij aankomst op de luchthaven waren ambulances nodig om de zieken te vervoeren.

Cruciaal duel

Zowel voor Sampdoria als voor Salernitana zou degradatie naar de Serie B desastreus zijn. Nog niet zo lang geleden speelden allebei de teams nog op het hoogste niveau in Italië, maar inmiddels is er bij allebei een soort vrije val ingezet. Bij Sampdoria is dit voornamelijk te wijten aan financieel wanbeleid. De club zou op dit moment een schuld hebben van zo'n 175 miljoen euro.

