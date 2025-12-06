Sportjournalist Jack van Gelder heeft in gesprek met Sportnieuws.nl zich uitgesproken over de loting van het WK. Hij zag hoe Nederland in een groep kwam met Japan, Tunesië en een Europees land uit de play-offs. "Japan is een hele nare loting", waarschuwt hij.

In Nederland kijkt iedereen al vol enthousiasme uit naar het WK aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland opent het bal tegen Japan in de groepsfase, maar dat vindt Jack van Gelder, die jarenlang Nederland volgde op eindtoernooien, geen lekkere tegenstander. "Dat zijn fitte gasten, zeker in het begin van het toernooi. Dat is best lastig, dan ga je tegen een muur oplopen, en dat tegen een ploeg die graag countert."

Moeilijke tegenstander

Het is wel direct de meest bekende tegenstander van Oranje tot nu toe, met veel spelers uit de Eredivisie. "Je komt dan direct tegen NEC 1", lacht van Gelder doelend op de vele Japanners spelend bij NEC. Maar ook natuurlijk Ko Itakura van Ajax plus Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe van Feyenoord. "Het is een nare loting", vindt Van Gelder. Al verwacht hij van Tunesië veel minder. "Die zullen zich ook gaan ingraven", verwacht hij.

Daarna wendt hij zich tot de laatste tegenstander die dus nog bekend moet worden. Dat wordt Zweden, Polen, Oekraïne of Albanië. "Ik verwacht Oekraïne of Zweden, maar je weet het nooit. Maar dat is überhaupt het geval. We kunnen ons nu in december over allerlei dingen buigen en voorspellingen doen. Maar welke spelers zijn straks in vorm? Je ziet spelers op de gekste moment met zware kruisbandblessures bijvoorbeeld."

Ook Van Gelder weet dat Nederland een grote kans heeft om Schotland, Brazilië of Marokko te treffen in de ronde na de groepsfase. Op papier een lastig vooruitzicht. "Dat is heel vervelend. Je hoort het vaker; als je wereldkampioen wil worden, moet je de grote ploegen verslaan. Maar daar wil je liever even mee wachten. Marokko is natuurlijk afschuwelijk moeilijk. Brazilië is sowieso moeilijk, al wonnen we daar wel van in 2014", merkt hij op.

Van Gelder ziet het wel voor zich, als Oranje tegen Marokko speelt. "Dat wordt de wedstrijd wie er gaat toeteren", lacht hij doelend op de feesten op straat in Nederland als Marokko wint. "Ik hoop dat het een leuke eventuele rivaliteit wordt", zegt hij erna. "Marokko is gewoon een hartstikke goede ploeg. Ze hebben lange tijd ongestructureerd gevoetbald er zijn steeds meer goede spelers bijgekomen. Die hebben zich verder door kunnen ontwikkelen en een bepaalde manier van voetbal kunnen aannemen."

Marokko

Van Gelder ziet nu een georganiseerde ploeg staan. "Het zijn nu dragende spelers bij grote elftallen, dus dat wordt een enorme klus en we wisten van tevoren dat we liever niet in groep C zouden komen, maar uiteindelijk kan je er in de volgende ronde mee geconfronteerd worden."

Iets anders waar de groep van Oranje mee geconfronteerd gaat worden is de hitte. "Dat was niet normaal in 1994", zegt hij over de editie toen het WK in dezelfde regio werd gehouden. "Je kreeg op de tribune water of cola, maar als je een slok van die cola nam dan boerde je zo door je contactlens heen dus dat had niet zoveel zin."

Een gedrocht

Van Gelder vindt het in principe onverantwoord wat er allemaal verlangd wordt van de spelers. Al het reizen, de hete temperaturen en het moordende spelschema. "Maar ja, de Infantino-show moet doorgaan", uit hij zijn kritiek op de FIFA-baas Gianni Infantino. Van Gelder is absoluut niet te spreken over de opzet van het WK. "Dit WK is natuurlijk één groot gedrocht", zegt hij. "48 ploegen, je hebt de groepen gezien, je kan 90% van de ploegen die doorgaan al aangeven", beweert hij.

"Dat zijn de nummers 1 en 2 en de 8 beste nummers 3 ook door mogen. Dat betekent dat alleen de ploeg met buschauffeurs en roadtrippers niet doorgaan. Maar het zal ongetwijfeld een spektakel worden, laat dat duidelijk zijn."