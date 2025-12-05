Na een ellenlange zit weet Nederland eindelijk wie ze treffen in de groepsfase van het WK voetbal aanstaande zomer in Verenigde Staten, Canada en Mexico. Koeman mag zich opmaken voor affiches tegen Tunesië, Japan en mogelijk ook Polen. Geen gekke groep, vindt de bondscoach. Al zijn de omstandigheden niet optimaal. "Daar zullen we heel goed naar moeten kijken", deelt Koeman tegenover de NOS.

Eerst werd Ronald Koeman gevraagd naar de show die Gianni Infantino, Donald Trump en alle presentatoren hebben gehouden voordat de loting begon. Ruim anderhalf uur werd ervoor uitgetrokken voordat er ook maar een team geloot werd. "Ik ben wat ziekig, de lange avond hielp niet", lachte een ontspannen Koeman bij de NOS. "Alle poespas eromheen is logisch, het is een groot evenement. Maar het kon sneller."

Tegenstanders van Oranje

Daarna ging het al gauw over de tegenstanders van Oranje. Daar is Koeman niet ontevreden over, al is nog niet alles duidelijk. "Ik denk dat de poule, zoals alle anderen, redelijk in evenwicht is. Japan is een goede, fitte ploeg. Tunesië heb ik minder goed een beeld van, en de ander komt uit de play-off. Dat kan natuurlijk Polen worden", merkt hij al op. Oranje trof Polen al tweemaal in de kwalificatie en speelde twee keer gelijk.

Over het algemeen is Koeman 'redelijk tevreden'. Ook wist Koeman al de locaties waar Nederland mogelijk speelt. De eerste wedstrijd mogelijk in Monterrey (Mexico) of Dallas (VS), de tweede in Monterrey of Houston en de laatste in Dallas of Kansas City. Geen onbekend terrein voor Koeman, die zelf met Oranje op het WK in 1994 actief was in die regio. "Ik speelde mijn laatste interland in Dallas. Het begon ooit hier in Washington en eindigde daar in Dallas, dat toernooi.

Zware omstandigheden

Als geen ander weet hij dus hoe zwaar die omstandigheden zijn. "Toen was het ook warm en dan speelden we nog om 12.00 uur in de middag. We hadden alle haren afgeschoren", lacht hij. "Je deed alles om er zo weinig mogelijk last van te hebben. Maar dat zal zeker weer een grot item worden deze zomer", voorspelt hij.

Het belangrijkste is nu voor Koeman dat men zich in Nederland goed gaat voorbereiden. Dat heeft ook te maken met het vinden van een basiskamp. Waarvan al bekend is dat Oranje zal verkassen na de groepsfase, mochten ze in het toernooi blijven. "Mensen binnen de KNVB zijn al meerdere keren alle kanten op geweest en hebben een ranking. Normaal gesproken gaan we met Nigel (de Jong, red.) en teammanagers door naar locaties kijken om snel een beslissing te nemen."

Marokko, Brazilië, Schotland

Stiekem hoopt Koeman op een wedstrijd in Mexico. "Dat is misschien nog meer een voetballand dan Amerika of Canada", zegt hij netjes. "Het is ook een Spaanstalig land, wat ik persoonlijk ook niet erg vindt. Ik kijk ernaar uit." Wanneer hem de mogelijke tegenstanders na de groepsfase worden verteld, lacht hij: "Nou, mooi. Alles is een uitdaging", houdt hij het kort.

Oranje weet morgen precies in welke steden er gespeeld gaat worden, wanneer om 18.00 uur het resterende deel van de loting zal plaatsvinden. Wel is al duidelijk dat Nederland speelt op zondag 14 juni, zaterdag 20 juni en donderdag 25 juni.