Het Italiaanse Lazio is dicht bij de komst van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor. Maar de ploeg had ook Feyenoorder Quinten Timber op het oog. De speler met een aflopend contract heeft echter nee gezegd tegen de transfer.

De transfer van Taylor is zo goed als in kannen en kruiken. Donderdag is de reisdag naar Rome, om daar vrijdag een contract te tekenen. De 23-jarige middenvelder zet een krabbeltje onder een verbintenis tot medio 2030. Ajax ontvangt volgens bronnen rond de middenvelder 15 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen en doorverkooppercentages nog met een paar miljoen euro oplopen.

Timber wijst interesse Lazio af

De voertaal op het middenveld bij Lazio wordt in ieder geval geen Nederlands. De Italiaanse club had volgens meerdere Nederlandse clubs interesse, maar volgens Voetbal International heeft hij dat afgewimpeld. De 24-jarige middenvelder beschikt over een aflopend contract in Rotterdam. Timber lijkt niet van plan die te willen verlengen. Wil Feyenoord nog wat aan hem verdienen, moet het deze winter gebeuren.

Timber is bezig aan zijn vierde seizoen bij Feyenoord. In 2023 werd hij kampioen met de club, een jaar later won hij de beker. Vorig seizoen was Timber aanvoerder bij Feyenoord, maar trainer Robin van Persie pakte die band voor aanvang van dit seizoen af.

Blessures op het middenveld

Feyenoord hervat zondag - als alles volgens plan verloopt en het weer geen spelbreker is - de VriendenLoterij Eredivisie tegen Heerenveen. De Rotterdammers kunnen Timber goed gebruiken, aangezien het niet dik in de middenvelders zit. Luciano Valente is geschorst, terwijl Oussama Targhalline op de Afrika Cup is. Verder ontbreekt ook nog de langer geblesseerde Jakub Moder. Sem Steijn en Hwang In-beom zijn wel weer fit na de winterstop.

