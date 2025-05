Jeremie Frimpong is officieel speler van Liverpool: alles over transfersom, salaris en contractdetails

Jeremie Frimpong is de vierde huidige Nederlandse speler in dienst van Liverpool. De rechtervleugelspeler heeft vrijdag definitief een handtekening gezet onder een contract bij de kersverse kampioen van Engeland. Lees hier alle details over de overeenkomst tussen Frimpong en Liverpool.

De 24-jarige Frimpong maakt na 190 wedstrijden (30 goals, 44 assists) de overstap van Bayer Leverkusen naar Liverpool. Dankzij zijn goede prestaties - met hem op de rechterflank werd de Duitse club vorig seizoen landskampioen - is zijn marktwaarde opgelopen tot vijftig miljoen euro (volgens Transfermarkt.nl). Toch hoefde Liverpool een stuk minder geld voor hem neer te leggen.

Frimpong had namelijk een clausule in zijn contract staan. The Reds hoefden namelijk 'maar' 35 miljoen euro op tafel te leggen om de rechtermiddenvelder over te nemen. De 12-voudig international van het Nederlands elftal is gehaald om Trent Alexander-Arnold te vervangen op rechtsback. De Engelsman vertrekt transfervrij bij zijn boyhood club en heeft getekend bij Real Madrid.

Jeremie is a Red. pic.twitter.com/5hhB5QVpZP — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2025

Salaris en contractduur

Frimpong streek bij Bayer Leverkusen zo'n vier miljoen euro per jaar op en dat salaris zou bij Liverpool kunnen stijgen naar 5,2 miljoen euro, volgens de Engelse geruchten. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen de geboren Amsterdammer - die jarenlang in Engeland woonde - tekent bij de club van trainer Arne Slot, aanvoerder Virgil van Dijk en sterkhouders Cody Gakpo en Ryan Gravenberch.

Vriendin Jeremie Frimpong

De Engelse tabloids hebben in de tussentijd al uitgezocht wie de vriendin van Frimpong (Tamira Blankson) is en zij zijn lyrisch. Blankson heeft een TikTok-account met 35.000 volgers, waar zij voornamelijk make-uptutorials op deelt.

