Joey Veerman krijgt persoonlijk EK-lied van slechts 30 seconden van mede-Volendammer Jan Smit

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie voor het EK in Duitsland bekendgemaakt. Volendammer Joey Veerman is onderdeel van de groep en gaat op voor zijn eerste eindtoernooi. Dorpsgenoot en zanger Jan Smit vierde deze prestatie met een speciaal lied.

Het feit dat de 25-jarige Veerman onderdeel is van de EK-selectie van Oranje, maakt een hoop los in Volendam. Dat voetbal en muziek in het dorp aan het IJsselmeer een gouden combinatie is, was al bekend. Maar nu krijgt de middenvelder van PSV en het Nederlands elftal zelfs een eigen nummer van zijn dorpsgenoot.

De definitieve selectie van Oranje voor EK 2024: Ian Maatsen valt af Bondscoach Ronald Koeman heeft woensdag zijn definitieve selectie voor het EK voetbal bekend gemaakt. Daarmee zijn de 26 spelers bekend die afreizen naar Duitsland. Een opvallende afvaller is Ian Maatsen, die nog wel in de voorlopige selectie zat.

Veerman ontwikkelde zich dit seizoen tot één van de steunpilaren van het succesvolle elftal van PSV. Onder trainer Peter Bosz kon hij het spel van de landskampioen steeds meer naar zijn hand zetten. Zijn goede prestaties zijn ook bij Koeman opgevallen, die hem meer minuten liet maken in Oranje. In de verloren wedstrijd in en tegen Duitsland begon Veerman in de basis en kwam hij zelfs tot scoren. Deze zomer mag hij opnieuw naar de oosterburen, maar dan voor het EK.

'Joey Veerman onze held'

"De selectie is bekend. En Joey zit erbij!", reageert de zanger in een komische video op zijn Instagram. Smit duikt vervolgens de studio in om een nummer aan zijn dorpsgenoot te wijden. Veerman zien we daarna aanbellen bij Smit thuis om wat advies in te winnen voor zijn reis naar Duitsland.

Echter, Smit heeft een mooie boodschap voor Veerman: "Ik heb een liedje voor jou gemaakt." Veerman reageert en vraagt waar het nummer over gaat. "Dat je een held bent, dat je de heerser op het middenveld bent en natuurlijk gewoon een Volendammer," somt Smit op, waarmee een hit is geboren. Luister het nummer hieronder.