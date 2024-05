Johan Bakayoko verkiest plezier boven rendement: 'Dat is waarom ik met voetbal ben begonnen'

In het hedendaagse voetbal gaat het voornamelijk om statistieken. PSV'er Johan Bakayoko baalt daarvan. Hij houdt liever plezier in het spelletje door mooi acties te maken, al kan hij niet ontkennen dat rendement erbij hoort.

"Voor mij is dat (mooi spelen en entertainment, red.) misschien wel het belangrijkste in het voetbal. Uiteindelijk gaat het daarom. De reden dat ik met voetbal ben begonnen is om plezier te hebben", vertelt de Belg in de Cor Potcast. "Maar je weet wel dat rendement er bij moet."

Daar baalt de rechtsbuiten, dit seizoen goed voor 13 goals en 14 assists in 45 duels, wel van. "Ik vind dat persoonlijk jammer, omdat men alleen nog maar daar naar kijkt. Je kan heel veel mooie acties hebben in een seizoen, maar geen assists, dan zeggen ze dat je een dramatisch seizoen hebt gespeeld."

'Maniak' Johan Bakayoko wil nog beter worden: 'Een mental coach maakt mij sterker' Johan Bakayoko is dit seizoen een van de uitblinkers bij PSV. De Belg kon afgelopen zomer voor een flink bedrag vertrekken, maar besloot in Eindhoven te blijven. Dat bleek een schot in de roos. De jonge rechtsbuiten haalt alles aan om beter te worden.

Genieten

Bakayoko heeft liever dat hij bij mensen de handen op elkaar krijgt door mooie acties. "Als jullie het hele seizoen naar mij kijken en jullie hebben van mij genoten, zonder goals of assists, dan ben ik tevreden."

"Ik ben het gelukkigst op het veld wanneer ik mijn man voor de vijfde keer gepasseerd heb. Dan ben ik gewoon blij. Dat iedereen dat terugkijkt en 'wow' zegt. Dat is echt top. Of dat ik thuiskom en dat mijn broer zegt: 'die actie die jij hebt gedaan', dan kijken we die samen terug en dan lachen we."

Peter Bosz blij met 'bijzondere camera' voor feest PSV: 'Spelers lachten me uit hoe ik een foto nam' PSV vierde vorige week donderdag al een klein feestje in Heerenveen, nadat ze met een monsterscore van 8-0 over Heerenveen heen walste. Daarna sprak Peter Bosz tegen Sportnieuws.nl over een foto die in de kleedkamer was gemaakt. Vrijdag op de persconferentie bracht verslaggever Rick Kraaijeveld een klein presentje voor de trainer mee, die daar maar al te blij mee was.

Arjen Robben

Dat vindt Bakayoko ook het mooiste compliment om te krijgen. "Dat mensen genieten als ze naar mij kijken. Ik heb meerdere spelers naar wie ik graag kijk: Arjen Robben, Neymar, Mbappé, Messi noem maar op. Maar ook een Ganso. Die speelde bij Santos samen met Neymar. De Braziliaanse voetbalcultuur kan ik echt van genieten. De rainbow flick vind ik de mooiste actie. Dat moet ik nog een keer doen, dan is mijn seizoen geslaagd."