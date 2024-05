Getouwtrek om PSV-spelers begonnen: 'Denkbaar dat hij zijn carrière in Spanje of Engeland vervolgt'

PSV is bijna klaar met het historische seizoen 2023/2024. De club is na komend weekend waarschijnlijk officieel kampioen van de Eredivisie en hoopt het puntenrecord nog te pakken. Door het goede seizoen spelen de spelers zich in de kijker. Het getouwtrek is begonnen in Eindhoven.

PSV wil bijvoorbeeld langer door met André Ramalho. De verdediger krijgt nog weleens kritiek dat hij niet goed genoeg zou zijn, ook van de eigen fans. Maar de club en trainer Peter Bosz zijn zo blij met hem, dat ze Ramalho graag nog een jaar in Eindhoven houden. Een aanbieding is inmiddels bij het kamp van de Braziliaan neergelegd.

Voetballen in Spanje

'Ramalho heeft ook een aantal offertes uit andere competities binnen en zijn zaakwaarnemer legt ze momenteel naast elkaar, waarbij ook zal tellen dat de Braziliaan en zijn gezin zich in Eindhoven zeer comfortabel voelen', schrijft het Eindhovens Dagblad. 'Dat hij ooit terug zal gaan naar Brazilië en mogelijk nog eens in Spanje zou kunnen spelen, is ook geen onlogisch pad. PSV hoopt dat hij er in ieder geval nog één jaartje in Eindhoven aan vastknoopt.'

Patrick van Aanholt

Zo'n zelfde situatie geldt ook al voor Patrick van Aanholt. De 33-jarige back speelde dit seizoen niet zoveel, maar was wel een belangrijk onderdeel in het team PSV. De club wil dan ook graag met de reservespeler door, ook gezien de langdurige blessure van Sergiño Dest.

'Hij wil voor meer speeltijd gaan'

'Maar de verwachting is dat hij komend voetbaljaar weer voor meer speeltijd wil gaan', weet de regionale krant. 'Van Aanholt piekert er volgens zijn management niet over om te stoppen en heeft meerdere aanbiedingen uit het buitenland gehad, terwijl PSV nog even de kat uit de boom kijkt. Het is denkbaar dat hij in Spanje of Engeland zijn carrière vervolgt, als PSV hem geen of geen goede aanbieding doet.'