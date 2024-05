Peter Bosz blij met 'bijzondere camera' voor feest PSV: 'Spelers lachten me uit hoe ik een foto nam'

PSV vierde vorige week donderdag al een klein feestje in Heerenveen, nadat ze met een monsterscore van 8-0 over Heerenveen heen walste. Daarna sprak Peter Bosz tegen Sportnieuws.nl over een foto die in de kleedkamer was gemaakt. Vrijdag op de persconferentie bracht verslaggever Rick Kraaijeveld een klein presentje voor de trainer mee, die daar maar al te blij mee was.

Bosz was zichtbaar geëmotioneerd donderdag na Heerenveen-PSV. "Ik heb een foto gemaakt met de groep, dat wilde ik erg graag. Op zo'n moment, met die jongens na zo'n overwinning. Dat vind ik gewoon heel erg mooi", zei hij toen tegen deze site. Vrijdag op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Sparta wilde Bosz het niet meer hebben over kampioensfeesten en dat soort zaken. "Sparta is het enige dat telt nu."

Presentje voor de trainer

Verslaggever Rick Kraaijeveld kwam toch nog even terug op de foto. Bosz kreeg de foto ingelijst overhandigd en kreeg ook een wegwerpcamera om op een oldschool manier het eventuele feest van zondag op de gevoelige plaat vast te leggen. De trainer was er zichtbaar blij mee: "Dan kan ik mooi weer foto's maken. De spelers lachten mij de vorige keer uit hoe ik de foto maakte."

Peter Bosz krijgt cadeautjes op persconferentie Peter Bosz maakte een groepsfoto met zijn elftal na de 8-0 overwinning in Heerenveen. Onze voetbalwachter Rick Kraaijeveld leverde tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Sparta even de ingelijste foto bij hem af. Net als een wegwerpcamera.

Fotograaf Bosz

De foto die ingelijst was en online te zien was, was niet de foto die Bosz heeft. Zijn foto heeft hij namelijk zelf gemaakt, maar daar vonden de spelers wel wat van. "Ik hield mijn mobiel blijkbaar niet goed, met twee handen. Iedereen maakt hem tegenwoordig met één hand. 'Moet je kijken, oude man hoe die de camera vasthoudt', zeiden de jongens." Het zegt genoeg over de goede sfeer die heerst bij PSV.

Die foto in Heerenveen maakte hij omdat hij zo ongelooflijk trots is op zijn team, staf en de club. Of er straks nog een foto komt mét schaal zal dus even afhangen van het ontwikkelen van het camerarolletje, zoals vroeger.

Geëmotioneerde Peter Bosz deelt speciale foto met spelers van PSV Er heerste een opperbeste stemming in de perszaal in Heerenveen. Joey Veerman was uitzinnig en Peter Bosz was zo trots als een pauw. "Ik heb net de jongens gevraagd een foto met mij en mijn staf te maken. Dat wilde ik graag", zei hij na afloop. "Dit moment, na zo'n wedstrijd. Dat is geweldig."

Kampioenschap PSV

Zondag kan het dan eindelijk zo ver zijn voor PSV: het kampioenschap. Sparta komt op bezoek in Eindhoven en bij een gelijkspel of overwinning voor PSV zijn ze dan eindelijk officieel kampioen. De ploeg kijkt er reikhalzend naar uit, maar Bosz wil dat dus nog temperen. "Ze zijn nu wel minder druk dan voor Heerenveen, maar ik moet er nog wel kort opzitten soms." Sergiño Dest, die er met een vervelende knieblessure lange tijd uit ligt, zal er gewoon bij zijn zondag. "Dat heeft hij net zoveel verdiend als de rest van de selectie."