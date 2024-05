'Maniak' Johan Bakayoko wil nog beter worden: 'Een mental coach maakt mij sterker'

Johan Bakayoko is dit seizoen een van de uitblinkers bij PSV. De Belg kon afgelopen zomer voor een flink bedrag vertrekken, maar besloot in Eindhoven te blijven. Dat bleek een schot in de roos. De jonge rechtsbuiten haalt alles aan om beter te worden.

Daar waar je ook weleens hoort dat de jonge jongens de kantjes er vanaf lopen op de training, is het bij de pas 21-jarige Bakayoko helemaal anders. In gesprek met de Cor Potcast vertelt hij over zijn ambitie om zichzelf alleen maar te verbeteren. "Bijvoorbeeld een rondo. Wij doen elke twee dagen een rondo. Een doel van mij kan dan zijn om maar twee keer in die week in het midden te moeten staan. Dan kijk ik hoe de week is verlopen en hoe dat anders is dan eerdere weken en wat er de volgende keer beter kan. Als je alles bijhoudt, zie je of je beter wordt of niet."

Mental coach

Daarvoor krijgt de Belg ook hulp van een mental coach. "We gingen praten over hoe ik mezelf kan verbeteren. Veel mensen denken dat een mental coach er is voor als het niet goed gaat of wanneer je problemen hebt in je hoofd, maar ik zie het als iets wat mij sterker maakt en waarin ik oplossingen kan vinden. Ik weet niet waarom, maar we kwamen op het idee om op te schrijven wat ik doe. Sindsdien ging het telkens beter."

'Maniak'

Nu heeft de PSV'er zelfs meerdere boekjes: niet alleen voor het voetbal, maar ook voor het dagelijks leven. Hij noemt zichzelf dan ook wel 'een beetje een maniak'. "Soms zie ik dingen wel slechter dan dat ze zijn. Dat moet ik leren loslaten."

Al met al denkt Bakayoko wel dat deze manier van werken hem tot een betere voetballer maakt. "Ik ben echt wel een betere speler geworden dan vroeger. Ik probeer het elke dag bij te houden, maar soms doe je dat pas paar dagen later. Als ik nu terugkijk naar boekjes van een tijd terug, dan zie ik soms flinke verbeteringen."