Johan Derksen valt na 'groot onrecht' scheidsrechter Bas Nijhuis aan: 'Tragisch dieptepunt'

Er viel het afgelopen voetbalweekend weer genoeg te bespreken, zeker bij de beladen wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ. Daar hadden sommige spelers nog een appeltje te schillen met de veelbesproken AZ'er Wouter Goes. Johan Derksen zag het thuis gebeuren en gaf daarom zijn gepeperde mening over de scheidsrechter Bas Nijhuis.

De markante arbiter en graag geziende gast bij Vandaag Inside was namelijk de leidsman van dienst in Deventer. Normaal gesproken draait hij zijn hand niet om voor een beetje een felle wedstrijd, maar volgens 'De Snor' ging Nijhuis tijdens de wedstrijd hij één moment hopeloos in de fout.

'Tragisch dieptepunt'

De veelbesproken Goes moest in de absolute slotfase bij een voorsprong (0-3) inrukken na een tackle op Enric Llansana. Hij juichte na zijn sliding, maar zag vervolgen Nijhuis een rode kaart trekken. Derksen begrijpt daar op maandagavond tijdens de uitzending werkelijk niets van. Tot hilariteit van presentator Wilfred Genee zegt hij: "Ik vind het eerlijk gezegd het tragische dieptepunt van de scheidsrechter Bas Nijhuis."

Vervolgens legt hij uit waarom. "Bas is niet kinderachtig, hij heeft een stijl angemeten waar de spelers gek op zijn. niet meteen met kaarten smeren. Die Goes is lullig behandeld door Go Ahead, lullig."

'Klootzak in Zeist'

En de overtreding van de jonge verdediger, die was volgens Derksen ook dik in orde. "Het was een perfect uitgevoerde sliding/tackle. Belachelijk dat hij daar rood voor krijgt en die klootzak in Zeist na tien keer herhaling nog steeds rood zegt."

Wouter Goes werd uitgefloten

Goes werd tijdens de wedstrijd voortdurend uitgefloten in Deventer vanwege de bekerfinale van vorige maand. De AZ'er viel tijdens de finale op door opmerkelijk gedrag tegen de spelers van Go Ahead en daar werd hij tijdens de competitiewedstrijd, waarin hij overigens scoorde, veelvuldig aan herinnerd.

