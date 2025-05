Hugo Borst doet boekje open over samenwerking met Johan Derksen: 'Dat is het ergste wat hij tegen me heeft gezegd'

Een van de gasten bij Vandaag Inside op maandagavond was Hugo Borst. De journalist en schrijver heeft een bijzondere band met Johan Derksen. "Ik houd van hem", erkent Borst.

Borst heeft een nieuw boek uit, simpelweg 'Borst' getiteld. Daarin zijn stukken verzameld die hij in de afgelopen veertig jaar schreef over voetbal. Het boek is uitgegeven door Inside, waar Derksens dochter Marieke Derksen directeur is. "Het blijft in de familie", zegt Derksen. "Er zitten heel wat mensen aan de bar, waar ik geld aan verdien."

Genee noemt het boek "een soort liefdesbetuiging aan de man tegenover mij", waarmee hij verwijst naar Derksen. Borst werkte decennia geleden samen met Derksen bij Voetbal International. "Dat heeft hij dik verdiend", zegt Borst over die liefdesbetuiging.

Sollicitatie

Derksen rakelt op hoe hun eerste ontmoeting (in 1985) verliep. Borst was dik te laat voor de afspraak. "Hij kwam solliciteren. Hij zou er om half elf zijn, maar kwam om half een binnen. Hij had wel een originele smoes. Er was een koe aangereden op de trainrails."

Waarna Borst het verhaal corrigeert: het bleek te gaan om een man die zelfmoord pleegde door zich voor een trein te werpen. Derksen schuift dat grimmige feit terzijde met de opmerking: "Oh, die man heette dan Koe."

'Dat is het ergste wat hij heeft gezegd'

Borst maakt het verhaal af: "Ik ben toch nog verlaat aangekomen en toen ben ik aangenomen. De rest is geschiedenis." Derksen herinnert zich nog: "Hugo overtuigde me wel. Die had iets over zich, dat je dacht: hier kan ik van op aan. Hij bleek ook goed te kunnen schrijven."

"Ik heb het geluk gehad, dat je alleen een collega was. Je was toen nog niet van het uitdelen van orders. Je liep warm. Dat ging ook best goed en je lag met sommige mensen in de clinch. Maar met mij nooit. Hij zei wel tegen me, want ik was heel slecht in vroeg opstaan: 'Het is toch godverdomme niet zo lastig om een wekker te zetten'. Dat is het ergste wat hij tegen me heeft gezegd."

'Jhoegoo'

Derksen beaamt dat het personeel vroeg moest opstaan. "De drukkers moesten het eerste katern maandag om 7.00 uur hebben. Dan belde ik hem op en kreeg je zijn vrouw aan de lijn. 'Is Hugo er?' Ze sprak gebroken Engels. Dan hoorde ik haar roepen: 'Jhoegoo, Jhoegoo'."