John Heitinga zat vrijdagmorgen met de pers richting het duel tussen Ajax en PSV, de Topper in Nederland. Net als na de wedstrijd met Inter was Heitinga fel op kritische vragen. Nadat hij gevraagd werd waarin aanwinsten Gloukh en Moro tekort schieten was hij duidelijk: "Ik denk dat jij op zoek bent naar drama en ik gewoon kijk naar het elftal."

De hoofdtrainer van Ajax laat de afgelopen weken een behoorlijk aantal nieuwe spelers voorlopig nog op de bank zitten. Hij stelt wekelijks iedereen gerust door te zeggen dat ze 'echt nog wel hun aandeel gaan hebben', maar tot op heden nog niet in de basis.

Dat heeft ook met fitheid te maken. "Het is belangrijk dat je spelers hebt, die drie keer 90 minuten kunnen spelen. Dat geldt niet alleen voor de spelers die nu veel minuten maken, maar ook voor degenen die terugkomen." Hij doelt daarmee op spelers die net geblesseerd waren of momenteel zijn zoals Steven Berghuis. "Hij wordt vandaag getest, hij is een groot vraagteken voor zondag."

'Jij bent op zoek naar drama'

Op de vraag waarom Gloukh en Moro op de bank zaten, terwijl Alex Kroes in het verleden sprak van kapitaalvernietiging als aankopen op de bank bleven, reageerde Heitinga fel. "Uiteindelijk bepaal ik de opstelling. We doen altijd alles in overleg, maar we kijken ook wat op dit moment het beste voor dit elftal is." Of hij niet iets kon noemen waar zij minder in waren? "Ik denk dat jij nu op zoek bent naar drama, en ik kijk naar het elftal."

Heitinga reist met vertrouwen af naar Eindhoven, naar PSV dat ook verloor deze week in de Champions League. "Daar heb ik niet zoveel mee", bekende Heitinga. "Ik denk dat het belangrijkste is dat ik me vooral richt op mijn eigen ploeg. Hoe wij voor de dag komen."

Kansen voor Ajax

En als hij naar zijn eigen ploeg kijkt, ziet de trainer zeker kansen. "Als we goed staan nadat we de bal verliezen, kunnen we de ballen gelijk hoog veroveren. Je zal ook een aantal keer achter de bal aan moeten lopen, daar moet je op voorbereid zijn."

Juist daar ligt dan ook een mooie kans richting PSV. "Op het moment dat je in de counter grote ruimtes kan aanvallen, hebben wij daar de spelers voor om vanuit de omschakeling doeltreffend te zijn. Helaas gebeurde dat woensdag niet", doelt hij met een knipoog op de gemiste één op één van Mika Godts.

PSV-Ajax

De Topper start aanstaande zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion.

