Nog geen maand was John Heitinga actief bij Tottenham Hotspur als assistent-trainer. Na het ontslag van hoofdcoach Thomas Frank koos hij eieren voor zijn geld en vertrok bij de club in nood. Het ontbreken van perspectief zal de reden zijn geweest, zijn keuze werpt een negatieve schaduw over zijn kansen bij een toekomstige werkgever. Wie gaat nu met John Heitinga in zee?

Na het vertrek bij Ajax was zijn status in Engeland als assistent niet veranderd. Wat heet; terwijl het misging bij Ajax werd er door de fans van Liverpool gesmeekt om Heitinga als assistent weer terug te halen. Niets van dat werd uiteindelijk werkelijkheid, want Heitinga ging na zijn vertrek bij Ajax naar Tottenham Hotspur. Van de puinhoop bij Ajax verkaste hij naar een club waar de puinhoop zo niet groter was.

Bliksemvertrek bij Tottenham Hotspur

Heitinga wilde zelf niet meer verder toen hij hoorde dat Igor Tudor de interim-trainer zou worden bij Tottenham. Daarna komt er een vaste manager en hij is bang dat daar geen plek meer voor hem zou zijn. De andere twee assistenten waren al solidair geweest aan Thomas Frank. Het is een opvallende keuze van Heitinga, want Frank stond al onder hevige druk toen Heitinga erbij kwam.

Hij zal dus hebben geweten dat er een grote kans was dat Frank zou worden ontslagen. Door nu te kiezen om tóch weg te gaan, laat hij zien dat hij de situatie niet goed doordacht heeft. En als hij had gehoopt dat hij de interim zou worden: dat was ijdele hoop, gezien zijn teleurstellende prestaties bij Ajax. Zijn talent zat hem daar overduidelijk niet in het omdraaien van een zware periode.

Status op de tocht

Vanuit dat licht was het ook een vreemde stap van Heitinga om bij Tottenham in te stappen. De club uit Londen beleeft een van de slechtste seizoenen ooit. Wat dat betreft was het gedoemd te mislukken en dat is pijnlijk voor het cv van Heitinga. Hij werd bij West Ham en Liverpool geprezen en zou het beste trainerstalent in Europa zijn. De teleurstellende periode bij Ajax en het vervolg bij Tottenham laten duidelijk hun sporen na op zijn cv.

Het is te hopen dat zijn volgende keuze een club is waar het een stuk rustiger is, want daar komt hij tot zijn recht. Al zal dat niet zo gauw bij de topclubs meer zijn. Daar zullen ze wel twee keer nadenken voor ze Heitinga binnenhalen. Daarvoor zal hij zich opnieuw moeten bewijzen.

