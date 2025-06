'Héél terecht van KNVB om een keer van zich af te bijten': Mexx Meerdink (21) krijgt wind van voren

Jong Oranje maakt zich op voor het EK in Slowakije en volgens Robert Maaskant zijn de kansen op succes zeker aanwezig. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl spreekt de clubloze trainer zich uit over het niet-selecteren van Mexx Meerdink én de titelkansen. "Ik vind dat hij daar eerder over na had moeten denken", aldus Maaskant.

Voor Jong Oranje begint het EK onder 21 op 12 juni tegen Finland. Dat moet hét begin van een succesvol toernooi zijn. "Waarom zouden we geen Europees kampioen worden? Vaak is de klacht bij Jong Oranje dat jongens dusdanig weinig met elkaar gespeeld hebben en dat er automatismen ontbreken. Daarom snap ik de keuze van Reiziger wel om een team, waar je succes mee gehaald hebt, bij elkaar te houden", doelt Maaskant op de EK-kwalificatie met dertig punten in tien duels.

Meedingen om de prijzen

Hoewel Maaskant erkent dat Jong Oranje niet uitblinkt in de aanval ziet hij voldoende kwaliteiten om mee te dingen om de prijzen. "Aanvallend is het inderdaad wat minder. Niet zozeer van de zijkant, maar vooral centraal. Ik denk dat Van Bommel het hartstikke goed gaat doen. Dat vind ik gewoon een speler die gif in zijn donder heeft. Poku en Manhoef ook met hun snelheid, allemaal goede spelers. Alleen de echte topspits ontbreekt natuurlijk met alleen Ohio van FC Utrecht."

Maaskant wijst er op dat andere toplanden meer aanvallende mogelijkheden hebben. "Dat is een beetje het verhaal. Dus de hoop op EK-winst is een beetje groter dan het realisme... Je wordt natuurlijk ook kampioen op het moment dat je de nul kan houden", stelt Maaskant, die erg onder de indruk is van Frankrijk. "Als ik Paris Saint-Germain even voorbij zie vliegen met al die gasten van negentien die nog even debuteerden, die zijn best aardig. Dat hebben wij niet."

Opmerkelijke situatie rond Mexx Meerdink

Ook het ontbreken van Mexx Meerdink komt ter sprake. "Ik vond dat Ronald Koeman daar een terechte opmerking over maakte. Laat hem dan eerst maar eens vaste basisspeler worden bij AZ. En ik vind het ook terecht dat spelers niet worden opgeroepen, als ze hun afspraken niet nakomen", doelt Maaskant op de eerdere afmelding van Meerdink, toen hij volgens AZ en zich geblesseerd was, maar uiteindelijk wel gewoon speelde bij de Alkmaarders.

"Dat was geen slimme actie. En ik vind het wel terecht dat de KNVB dan eens een keer van zich afbijt. Het moet een eer zijn om voor Nederland te spelen. En als jij dat geen eer vindt, dan ondermijn je het groepsproces. En dan houdt het gewoon op. Ik vind dat hij daar eerder over na had moeten denken. Dat hij er nu niet bij is, is heel jammer voor hem en misschien zelfs wel voor het Nederlands elftal. Hopelijk is het nu wel voor een veel grotere groep duidelijk dat je niet zomaar even afzegt voor het Nederlands elftal", sluit Maaskant stellig af.

In de 21e aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft oud-trainer Maaskant zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de 'Oranjezomer' met de eindtoernooien van de Oranje Leeuwinnen en Jong Oranje. Tevens krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.