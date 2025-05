(Jong) Oranje verzamelt zich al vroeg op Zeist: trainingsstage voor gemixt gezelschap

Het Nederlands elftal is al vroeg bij elkaar gekomen. Althans; een gemixt gezelschap met Jong Oranje. Ronald Koeman en de 23-koppige selectie die van de week bekend gewerd gemaakt, komen pas op 3 juni samen. Maar voor een aantal is de periode al gestart: zij zijn al klaar met de competitie en hebben geen verplichtingen meer.

Het is een poos geleden dat het Nederlands elftal op deze manier eerder samenkomt voor een interlandperiode. De laatste keer was in 2014, onder leiding van Louis van Gaal voor het WK.

Ronald Koeman presenteert Oranje-selectie voor WK-kwalificatie: coach kiest voor debutant Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta bekend gemaakt. De meest opvallende naam is die van Kjell Scherpen. De doelman van Sturm Graz is geselecteerd door de afwezigheid van Bart Verbruggen.

Toen zaten er weken tussen, nu is het natuurlijk maar drie. Koeman en Reiziger kozen er dus voor om alvast samen te trainen. In totaal zijn er twaalf spelers van Jong die zijn aangesloten en van Oranje zeven. De spelers die zijn uitgenodigd hebben al een tijdje geen wedstrijd gespeeld en worden daarom weer even warmgedraaid. Ze werkten wat pass- en trapvormen af, speelden een positiespel en eindigden met een partij.

Jong Oranje

De spelers die zich nu hebben gemeld op Zeist verblijven drie dagen bij de KNVB. Op vrijdag gaan zij weer weg, waarna de volledige selectie van Oranje zich op dinsdag weer mag melden. Ook Jong Oranje meldt zich dan weer in zijn volledigheid. Zij bereiden zich dan voor op het EK dat deze zomer in Slowakije wordt gehouden.

Selectie Jong Oranje voor EK 2025: één speler sluit na interlands met Nederlands elftal aan Michael Reiziger heeft zijn selectie voor Jong Oranje bekendgemaakt. De beloften van het Nederlands elftal beginnen op 12 juni aan het EK in Slowakije met een wedstrijd tegen Jong Finland. Reiziger heeft dan ook een aantal topspelers opgenomen in zijn selectie.

Nederlands elftal

Oranje speelt op haar beurt de eerste wedstrijden van de WK-kwalificatie. Op 6 juni reizen ze af naar Finland, om 7 juni de eerste wedstrijd daar te spelen. Drie dagen later op 10 juni spelen ze thuis tegen Malta. Opvallend is het stadion waar ze dan in spelen: voor het eerst in 42 jaar speelt Nederland dan weer eens in Groningen.

De spelers die aanwezig zijn op de stage zijn: Nick Olij, Jorrel Hato, Jeremie Frimpong, Nathan Aké, Noa Lang, Wout Weghorst en Donyell Malen. Vanuit Jong Oranje zijn Youri Baas, Youri Regeer, Kenneth Taylor, Calvin Raatsie, Thom van Bergen, Noah Ohio, Rav van den Bergh, Dirk Proper, Ryan Flamingo en Neraysho Kasanwirjo aangesloten, ook sloot Dani van den Heuvel aan als derde keeper van de groep.