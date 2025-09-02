Cody Gakpo stond woensdag de pers te woord bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Liverpool werd gevraagd naar zijn mening over het feit dat steeds meer spelers van Oranje in de Premier League terechtkomen. In dat gesprek kwam ook ter sprake dat Gakpo nog genoeg doelen heeft bij de succesformatie van Arne Slot.

Het Nederlands elftal wordt volgens Gakpo dankzij de vele spelers die in de Premier League uitkomen steeds beter. "Ook al hanteren clubs hun eigen tactiek, je bent toch allemaal wel dezelfde intensiteit en manier van spelen gewend. Hoe meer spelers op het hoogste niveau spelen, hoe beter. De kwaliteit van de ploeg gaat daarmee omhoog. Dingen gaan sneller, makkelijker", vertelde de buitenspeler van Liverpool voorafgaand aan de training in Zeist.

Van de huidige selectie van bondscoach Ronald Koeman voetballen veertien van de 25 spelers in Engeland. Gakpo, Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch vertegenwoordigen Liverpool, Nathan Aké en Tijjani Reijnders spelen bij Manchester City, Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen bij Brighton & Hove Albion, Justin Kluivert bij Bournemouth, Matthijs de Ligt bij Manchester United, Donyell Malen bij Aston Villa, Robin Roefs bij Sunderland, Xavi Simons en Micky van de Ven bij Tottenham Hotspur en Jurriën Timber bij Arsenal.

'Hoge snelheden' in de Premier League

Koeman vindt de Premier League de sterkste en zwaarste competitie. Gakpo moet glimlachen als hij terugdenkt aan de eerste drie competitieduels, met Bournemouth, Newcastle United en Arsenal, die Liverpool allemaal in de slotfase besliste en won.

"Dat waren drie zeer intensieve potjes. In alle wedstrijden gaat het op en neer. Je zou bijna zeggen dat de counter niet meer bestaat. We lopen heel veel, met hoge snelheden. Soms valt het mooie spel dan weg en lijkt het wat meer op schaken. In die intensiteit moet je blijven voetballen en de juiste keuzes maken. Daar zijn we iedere dag mee bezig. Uiteindelijk moet er hoe dan ook gewonnen worden, dat staat voorop."

Uitstekend naar zijn zin

Gakpo heeft het goed naar zijn zin bij Liverpool. De 26-jarige oud-PSV'er verlengde zaterdag zijn in 2028 aflopende contract tot 2030. "We voelen ons thuis hier in Liverpool. Als je bij zo'n grote club onder contract staat en je zit goed op je plek, is het niet zo'n ingewikkelde keuze om je contract te verlengen. We hebben heel veel topspelers hier. Dat maakt voetbal alleen maar leuker."

Liverpool wil de landstitel prolongeren. Gakpo: "We hebben nu geproefd hoe het voelt om iets te winnen bij zo'n club. Voor het grootste deel van het team was dat de eerste keer. Dat voelde fantastisch. We willen ook de vieze nasmaak van de uitschakeling in de Champions League tegen Paris Saint-Germain wegspoelen. Dat was pijnlijk voor ons, zeker omdat we op dat moment in een goede flow zaten. We willen laten zien dat we verder kunnen komen dan de achtste finales."

