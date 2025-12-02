De kans dat Jordi Cruijff aan de slag gaat bij Ajax, lijkt weer een stukje groter geworden. Hij was dinsdagmiddag een van de weinige aanwezigen bij het restant van Ajax - FC Groningen en voerde gesprekken met hoofdrolspelers binnen de club.

Cruijff zou volgens De Telegraaf maandag naar Nederland zijn gevlogen en woonde een dag later de wedstrijd tussen Ajax en Groningen bij. Dat duel zou eigenlijk zondagavond worden gespeeld, maar werd toen na een paar minuten gestaakt vanwege wangedrag met vuurwerk op de tribunes.

Gesprekken met directie

Dinsdag zag Cruijff Ajax met 2-0 winnen van Groningen. Hij voerde bovendien nog flink wat gesprekken. De krant meldt dat hij onder meer lange tijd conversaties had met commissarissen en directieleden van de club. Vorige week werd al duidelijk dat hij in Barcelona sprak met algemeen directeur Menno Geelen en directeur voetbal Marijn Beuker. Daarvan lekte een foto uit.

De kans dat Cruijff daadwerkelijk aan de slag gaat als nieuwe technisch directeur lijkt dus weer groter. Dat de zoon van Johan Cruijff afreist naar Amsterdam om daar lange gesprekken te voeren, is een teken aan de wand. Volgens De Telegraaf gaat de interesse in Cruijff nu 'een nieuwe fase in'.

Eerder voerde Ajax ook al gesprekken met oud-speler Maxwell, die al jarenlang een soorgelijke functie bij Paris Saint-Germain vervult. Nu lijkt de voorkeur dus toch naar Cruijff te gaan.

Carrière als speler en technisch directeur

De zoon van speelde als voetballer voor onder meer Barcelona en Manchester United en kwam tot negen interlands voor het Nederlands elftal. Na zijn voetballoopbaan werd hij technisch directeur. Eerst bij AEK Larnaca op Cyprus, daarna bij Maccabi Tel Aviv in Israël. Ook was hij twee jaar lang sportief directeur bij FC Barcelona.

Cruijff was een van de weinigen die in de Johan Cruijff ArenA zat. De wedstrijd werd gespeeld zonder fans vanwege het wangedrag van afgelopen zondag. Eigenlijk zou er één supporter bij zijn. De ernstig zieke Peter (84) had zondag als laatste wens om nog één duel bij te wonen en mocht van Ajax ook dinsdag bij de wedstrijd zijn. Zijn toestand was echter dermate verslechterd dat hij niet meer in het stadion aanwezig kon zijn.

