Xavi ontslagen nadat Barcelona nieuwe trainer heeft veiliggesteld

Xavi is volgend seizoen niet meer de coach van Barcelona. Het clubicoon is ontslagen en zal na afloop van het seizoen afscheid nemen van de Catalanen. Dat besluit werd genomen nadat er een akkoord werd bereikt met een nieuwe trainer.

In januari maakte Xavi nog zelf bekend dat hij de club zou gaan verlaten aan het einde van het seizoen. De club was toe aan een nieuwe dynamiek, vertelde hij toen. Eind april kwam hij terug op die uitspraken, omdat hij naar eigen zeggen vertrouwen voelde van de voorzitter, het bestuur en de spelers. Hij zou nog niet klaar zijn met project Barcelona.

Enkele weken later was dat vertrouwen van de voorzitter volledig weg. Xavi had zich in de media uitgelaten over de financiële situatie van de club. "Vroeger zei onze trainer: ik wil die speler en die speler halen. Nu kan dat niet meer." Real Madrid heeft die luxe volgens Xavi wel. Voorzitter Johan Laporte was niet gediend van die uitspraken en de geruchten over een ontslag staken direct de kop op.

Opvolger

Zomaar wilde men echter niet van de trainer af, want er moest natuurlijk wel een opvolger komen. Nu de club volgens Marca in Hansi Flick een opvolger heeft gevonden, was de tijd voor het ontslag rijp. In een bijeenkomst kreeg Xavi te horen dat hij volgend jaar niet meer voor de groep zou staan.

Xavi werd na zijn eerste klus als hoofdtrainer bij Al Sadd in november 2021 aangesteld bij Barcelona als opvolger van Ronald Koeman. Zijn eerste volledige seizoen, 2022/23, werd ook het meest succesvolle: Xavi leidde zijn elftal toen naar de winst in zowel La Liga als de super cup. Na tweeënhalf jaar kan de Spanjaard dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zondag zit hij nog wel op de bank bij de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Sevilla.