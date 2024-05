Ronald de Boer vindt gang van zaken bij 'zijn' Barcelona heel vreemd: 'Je moet gewoon bij je keuze blijven'

Vrijdagmiddag maakte FC Barcelona bekend dat het afscheid gaat nemen van trainer en clublegende Xavi. Het boterde al even niet tussen de trainer en voorzitter Joan Laporta na uitspraken van Xavi over het financiële beleid van de club. Volgens Ronald de Boer is het allemaal een vreemde gang van zaken. "Je had hem sowieso niet meer moeten aannemen toen Xavi wilde stoppen", zei de oud-speler van Barcelona tegen Sportnieuws.nl.

FC Barcelona heeft clublegende Xavi de laan uitgestuurd na drie jaar trouwe dienst. Al was die trouwe dienst het laatste jaar wat wankel. Xavi liet eerder dit seizoen weten te stoppen bij Barcelona omdat hij de druk hem teveel werd. Hij zou veel stress ervaren en daarom niet verder willen. Daar kwam hij vorige week op terug. "Vreemd", vindt Ronald de Boer. "Ik vond het eerst heel dapper dat hij die beslissing maakte om dat toe te geven", zei de oud-speler van FC Barcelona.

Geen slimme zet van Laporta

De Boer legt uit dat hij de keuze van Xavi later in het seizoen niet begrijpt. "Wanneer je gaat winnen, wordt het leven leuker en zonniger. Dan kom je erachter dat het toch wel een leuk vak is en dan wil je alsnog blijven. Zo werkt dat niet. Die druk kan natuurlijk zomaar weer terugkomen. Dat gebeurde ook, want het kampioenschap werd niet gehaald en in de beker verlies je van je rivaal."

Hij begreep dan ook niet dat Laporta hem weer 'terughaalde' na die uitspraken. "Dat is geen slimme zet. Je maakt zo'n beslissing en daar moet je bij blijven." Xavi begon vorige week, toen de resultaten weer wat slechter werden, met modder te gooien tegen het bestuur van Barcelona. Hij zei tegen de fans dat ze niet te veel moesten verwachten, vanwege de beperkte middelen van Barcelona. Dat was tegen het zere been van Laporta.

'Je gaat niet zo om met een icoon'

Keeperstrainer Frans Hoek vindt het maar treurig om te zien hoe het gaat bij zijn oude werkgever. Hij was onder Ronald Koeman keeperstrainer bij Barcelona en is het totaal niet eens met wat er gaande is. "Als je ziet, na de vele successen, wat ze nu allemaal aan het doen zijn... Het hele beeld wat nu naar buiten komt, dat is absoluut niet positief. Wat je nu ziet, dat past niet bij de grootte van de club FC Barcelona."

De manier waarop Xavi nu alsnog de laan uit gaat, is volgens hem oneerlijk. "Zo ga je niet om met zo'n icoon. Als iemand niet presteert dan kun je iemand ontslaan, maar hoe het nu gaat, is niet te geloven. Dat is geen manier van afscheid nemen." Ook De Boer vindt de manier waarop alles is gegaan niet zo chique. "Dit soort zaken regel je gewoon binnenshuis en ga je niet naar buiten toe uitspelen. Dat is nu wel gebeurd."

Hansi Flick

De opvolger die nu overal genoemd wordt, is Hansi Flick. De Duitser pakte successen bij Bayern München maar kende een mindere tijd als bondscoach van Duitsland. De Boer had liever een andere trainer gezien als opvolger van Xavi. "Ik vind hem geen vernieuwer, die gaat het niet met een ander beleid doen." Iets wat wel nodig is bij Barcelona, want het rommelt al jaren. Ook op bestuurlijk niveau.

De Boer had liever een jonge trainer gezien, met nieuwe, verfrissende ideeën. "Denk aan een Xabi Alonso. Die had ik graag gezien, zo’n type waarvan je de hand van de trainer ziet. Roberto De Zerbi, van Brighton, had ik ook een mooie optie gevonden. Dat idee heb ik niet bij Flick, maar ik hoop voor hem dat het goed gaat. Hij heeft natuurlijk genoeg successen behaald in zijn carrière."

Status van Xavi

Xavi was als speler een grootheid en zit voor altijd in de harten van de mensen bij Barça, de vraag is of deze soap een afbraak heeft gedaan aan deze cultstatus van Xavi. De Boer is daar heel duidelijk over. "Veel zullen dat vinden, ik niet. Het blijft een geweldenaar, hij is kampioen geworden met Barcelona en dat kunnen er niet veel zeggen." Xavi heeft in drie jaar tijd FC Barcelona één keer kampioen gemaakt, vorig jaar. Dit jaar zat er geen prijs voor hem in.

Is daardoor het trainerschap van Xavi bij Barça niet geslaagd? De Boer vindt het lastig. "Het is niet dat hij zoiets als Guardiola heeft gedaan. Hij heeft geen handtekening achtergelaten, een legacy. Het kampioenschap is een knappe prestatie, maar staat zijn voetbal mij bij? Nee."

Aartsrivaal Real Madrid

Hoek vindt dat Barcelona eens naar Real Madrid zou moeten kijken. "Ik ben daar laatst twee weken geweest, dan zie je waarom zei 'De Koninklijke' worden genoemd. Ze moeten eigenlijk een voorbeeld aan hen nemen. Ze zijn al lang bezig qua beleid." De Boer snapt wel wat Hoek bedoelt. "Zij selecteren gewoon erg goed door bij Real Madrid. "Nu zie je dat er wat oude spelers in het veld staan en dat ze alvast aan het doorselecteren zijn met een Arda Güler, Tchouameni en dat soort spelers."