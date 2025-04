Joshua Zirkzee zet Manchester United-fans op hun plek na Europese droomavond: 'Luister hiernaar'

Manchester United beleefde donderdag een sensationele avond in de Europa League, waarin het in de verlenging ontsnapte aan uitschakeling tegen Olympique Lyon. Op de tribune zat Joshua Zirkzee, geblesseerd maar zichtbaar betrokken. Na afloop deelde de spits via Instagram een opvallend bericht dat tot voor stof tot nadenken zorgde bij de achterban.

In de verlenging leek het mis te gaan voor Manchester United, toen Olympique Lyon met tien man op een 2-4 voorsprong kwam. Veel fans verlieten voortijdig het stadion, maar misten daarmee een ongekende comeback: drie doelpunten in zeven minuten bezorgden United alsnog een plek in de halve finale tot ongeloof van de trouwe toeschouwers.

Ongekend drama: Manchester United leeft na totale instorting helemaal op bij thriller in Europa League Manchester United is door naar de halve finales van de Europa League. Vraag niet hoe, maar het is de ploeg gelukt. In eigen huis leek de ploeg dood en begraven, maar werd na een thriller afgerekend met Olympique Lyonnais: 5-4 (7-6 over twee duels).

Sneer richting United-fans

Zirkzee postte na afloop een video van zingende fans met daarbij de boodschap: "Aan alle fans die vertrokken toen we het moeilijk hadden: luister hiernaar", doelt de spits op de fantastische sfeer op Old Trafford na de ongekende comeback.

Het bericht was een duidelijke sneer naar de vroeg vertrekkende supporters. Toch overheerste bij Zirkzee vooral de trots. "Hier zijn geen woorden voor, ik heb geen stem meer", schreef hij over het spektakel in Manchester.

Race tegen de klok

Zirkzee kwam afgelopen zomer voor een flink bedrag over van Bologna, maar wist de hoge verwachtingen bij Manchester United nog niet waar te maken. Met zes doelpunten in 42 officiële duels is zijn rendement beperkt en geldt hij dit seizoen regelmatig als mikpunt van frustratie bij de fans.

De spits is bovendien opnieuw geblesseerd geraakt. Na het duel met Newcastle United kampt hij met een hamstringblessure en is hij voorlopig uit de roulatie. United hoopt hem op tijd fit te krijgen voor de halve finale van de Europa League tegen Athletic Bilbao, op 1 mei. Die heenwedstrijd wordt gespeeld in het stadion waar later ook de finale plaatsvindt.

