In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine wordt er alvast vooruitgeblikt op het WK 2026 in Amerika, Mexico en Canada. Jaap de Groot en Robert Maaskant zijn er over eens: er moet een visionair bij de KNVB komen, met frisse ideeën om Nederland niet te ver achterop te laten komen op het wereldtoneel. Eén man is daar volgens hen uitermate geschikt voor.

"Dat is natuurlijk Robert Eenhoorn", zegt Jaap de Groot, oud- chef Sport van De Telegraaf. "Dat is voor mij heel duidelijk, ook als je ziet hoe hij de club (AZ, red.) heeft achtergelaten." Eenhoorn is een oud-honkballer met veel ervaring in Amerika, waar hij vier jaar in de MLB speelde, in Nederland is hij voornamelijk bekend om zijn rol als algemeen directeur bij AZ, die hij even bekleedde.

Beluister De Maaskantine

Voetbal als bedrijfstak

De heren ergeren zich aan hoe er momenteel bestuurt wordt in het Nederlandse voetballandschap. "Voetbal is ook een bedrijfstak", zegt De Groot. "In de jaren 60 zijn de trainers, coaches en spelers in Nederland zich in sneltreinvaart gaan professionaliseren. Je ziet dat het management is achtergebleven, dat is tot op de dag van vandaag zo. Als je ziet kijkt naar sleutelposities in het betaald voetbal, door wie dat wordt bekleed, is alleemaal Old Boys Network vanuit het verenigingsmodel."

Volgens hem en Maaskant moet er gekeken worden: waar zijn de visionairs? Als je iemand aanneemt bij de KNVB in een directeursfuntie, moet het iemand zijn die nagedacht heeft over hoe diegene de komende vijf jaar stappen gaat nemen. Niet alleen maar passen op de winkel", legt De Groot uit.

Visionair Robert Eenhoorn

Die visionair, moet dus Eenhoorn zijn. "Hij is gepokt en gemazeld in de Amerikaanse topsport, heeft zich vervolgens ontwikkeld. Ik weet zelf hoe hij bij AZ allerlei symposia heeft bezocht bij Harvard of topscholen in Engeland. Alleen maar om verder te komen. Hij kreeg, samen met zijn club, te maken met de wet van de rem en de voorsprong in Nederland. Teveel mensen begrepen hem niet. Of er waren andere belangen. Dus hij kreeg tegenstand."

De Groot ziet dit probleem door heel Nederland: "Het management in Nederland heeft een enorm verloop. Een gemiddelde manager functioneert niet langer dan twee jaar." Dan vraagt Maaskant of de KNVB niet nu al met Eenhoorn om tafel zou moeten? "Om te zeggen, wij vinden gewoon dat jij een functie moet krijgen binnen de KNVB. Om te kijken hoe wij het Nederlands voetbal het beste kunnen profileren in Amerika."

Kritiek op keuze Marianne van Leeuwen

De Groot mag dan wel voorstander zijn, hij schat de kans klein in. "Dan moet je een supervisor hebben die boven de directie staat. Want daar zit natuurlijk ook het probleem. Alleen al de keuze van Marianne van Leeuwen. Even niet op de persoon. Als je kijkt naar de functieomschrijving die er was voor de nieuw aan te stellen directeur betaald voetbal. Je moest onder andere ervaring in het betaald voetbal hebben. Er stond in: netwerk internationaal bij UEFA en FIFA. En dan wordt er een vrouw aangesteld die een paar jaar voorzitter van een amateurclub is geweest. Met geen enkel vorm van netwerk. Zelfs niet in betaald voetbal", zegt hij verbaasd.

De oplossing

Eenhoorn is volgens de heren wel iemand met die ervaring en bovendien iemand die risico's durft te nemen. "AZ wilde niet de volgende stap met hem nemen. Hij heeft duidelijk aangegeven: top-4 was de ambitie, maar dan moesten er daarna stappen worden gezet." Maaskant legt uit dat AZ vindt dat ze op de huidige wijze al veel risico nemen, dus dat er niet nog meer risico genomen kon worden.

"Moeten we dan hier rigoureus in gaan grijpen en hebben we daar iemand voor nodig die ook daadwerkelijk het mandaat krijgt en de daadkracht heeft om dat te doen? En daar zou Robert Eenhoorn een fantastische naam voor kunnen zijn", vraagt Maaskant aan De Groot? "Ik denk dat we met twee hobbels zitten. Wie gaat hem aanstellen? is de eerste vraag. En daarbij zouden we dan moeten overstappen op een heel ander competitiesysteem om één grote inhaalslag te maken ten opzichte van de rest van de wereld.

De Groot legt in de podcast uit wat dat andere competitiesysteem zou inhouden.

Beluister De Maaskantine

In de kersverse aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine schuift sportjournalist Jaap de Groot aan. Met tientallen jaren ervaring in de Nederlandse sportjournalistiek is Jaap uitgegroeid tot een absolute autoriteit in het vak. Hij werkte jarenlang samen met Johan Cruijff aan legendarische columns, vierde feest met de complete selectie van Feyenoord in een Amsterdamse discotheek én wist als een van de eerste journalisten ter wereld een exclusief interview met voetbalicoon Pelé binnen te slepen.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld blikt Jaap terug op zijn indrukwekkende carrière en gaat hij in op de laatste ontwikkelingen in zowel de voetbalwereld als de media. Van anekdotes achter de schermen tot scherpe analyses: alles komt voorbij. Kortom: dit wil je niet missen.