Jubilerend Ajax krijgt een verrassende felicitatie vanuit Servië

Op 18 maart 1900 werd de Amsterdamsche Football Club Ajax opgericht. Kortom, Ajax is jarig. Vanuit alle uithoeken van de wereld komen felicitaties binnen voor de 125-jarige club. Een van de origineelste berichten komt uit Servië.

Voetballer Đorđe Šušnjar (33) van Mladost Novi Sad heeft voor Sportal.rs een video gemaakt, waarin hij op de rug van een paard aan komt rijden. De Servische aanvaller is kennelijk een grote fan van Ajax, alhoewel hij nooit voor de Amsterdammers speelde. Wel was hij een jeugdspeler bij Ajax Novi Sad. Dat team wordt srpskog Ajaks genoemd, ofwel Servisch Ajax.

Onder het filmpje is gezang van Ajax-supporters gemonteerd. "We zijn de boys uit Amsterdam!", klinkt het terwijl Šušnjar van de rug van het paard af klimt. Dan zegt hij in het Engels: "Ik ben Đorđe Šušnjar uit Servië. Ik wens Ajax en al zijn fans een fijne 125e verjaardag." Vervolgens drinken hij en zijn trainer een slokje rode wijn.

Dusan Tadic

Dusan Tadic en Velibor Vasović waren ooit Servische captains van Ajax. Andere Servische spelers bij de huidige koploper van de Eredivisie waren Marko Pantelić, Miralem Sulejmani en Nemanja Gudelj.

De Dam en omgeving zijn vanaf dinsdagmiddag 15.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied, in aanloop naar de viering van de 125e verjaardag van Ajax op het Amsterdamse plein. Dat betekent onder meer dat de politie op de Dam, het Rembrandtplein en langs een deel van de Amstel preventief mag fouilleren.

Feest

AFCA Supportersclub en de F-Side kondigden het feest vorige week aan. Zij kozen voor de Dam, omdat Ajax aan het begin van de Kalverstraat werd opgericht en dat is in de buurt van het Amsterdamse plein.

Volgens AT5 en NH Nieuws werd de 125e verjaardag in de nacht van maandag op dinsdag al ingeluid met fakkels en vuurwerk bij de Johan Cruijff ArenA en de Kalverstraat. Op beelden is onder meer te zien hoe supporters met rode fakkels in de Amsterdamse winkelstraat staan en bij het stadion gaat veel siervuurwerk de lucht in. Burgemeester Femke Halsema feliciteert "de mooiste club van Nederland" op Instagram met het "bijzondere jubileum".

