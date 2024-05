Jürgen Klopp en Mo Salah hebben ruzie bijgelegd: 'Respecteren elkaar enorm'

Jürgen Klopp heeft de ruzie met sterspeler Mo Salah bijgelegd, vertelt hij vrijdag op een persconferentie. De twee hadden een woordenwisseling in de wedstrijd van Liverpool tegen West Ham United, waarna de Egyptenaar woedend werd.

Bij een 2-2 stand werd de Salah ingebracht door Klopp om nog een overwinning te forceren. Vlak voordat Salah wil invallen, loopt Klopp naar hem toe om nog wat te zeggen. Blijkbaar schoot dat in het verkeerde keelgat van Salah, want daarna werd de aanvaller enorm boos. Wat er precies is gezegd, is niet duidelijk. Na afloop van de wedstrijd wilde Klopp er niets meer over kwijt.

Op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur beantwoordde de Duitse trainer wel vragen over het voorval. De twee hebben de situatie inmiddels uitgesproken. "Het is opgelost en geen probleem meer", aldus Klopp. "We kennen elkaar al zolang en respecteren elkaar enorm, dus het is geen probleem meer."

"Dit zou natuurlijk niet gebeurd zijn als we de laatste weken onze wedstrijden hadden gewonnen", benadrukt de coach. Liverpool werd recent uitgeschakeld in de FA Cup en de Europa League. De club haakte ook af in de titelstrijd in de Premier League, waar het tussen Arsenal en Manchester City gaat.

"Lang leken we om drie prijzen te strijden, maar dat was uiteindelijk niet mogelijk", zei Klopp. "We worden in de Premier League nu waarschijnlijk derde achter achter twee teams dit het geweldig doen. Al is het mathematisch nog mogelijk." Klopp, die waarschijnlijk opgevolgd gaat worden door Arne Slot, hoopt vooral nog op een paar mooie wedstrijden in zijn laatste weken bij Liverpool.