Onrust bij nieuwe club Arne Slot: sterspeler Mo Salah en Liverpool-manager Jürgen Klopp krijgen knallende ruzie langs de zijlijn

Nee, de sfeer is allesbehalve goed bij Liverpool. De toekomstige werkgever van Arne Slot verspeelde zaterdagmiddag bijna zeker de laatste kans op de titel tegen West Ham United en in de slotfase ontsierde een moment tussen Mo Salah en Jürgen Klopp de wedstrijd. Arne Slot zal er het zijne van hebben gedacht.

Bij een 2-2 stand werd de Egyptenaar ingebracht door Klopp om nog een overwinning te forceren. Vlak voordat Salah wil invallen, loopt Klopp naar hem toe om nog wat te zeggen. Blijkbaar schoot dat in het verkeerde keelgat van Salah, want daarna wordt de aanvaller enorm boos. Wat er precies is gezegd, is niet duidelijk.

Felle discussie tussen sterspeler Mo Salah en Liverpool-manager Jürgen Klopp bij invalbeurt Iets wat je zelden ziet: een invaller die boos is op zijn manager. Het gebeurde bij de wedstrijd West Ham United - Liverpool, waar Mo Salah en Jürgen Klopp zichtbaar boos op elkaar waren. Nadat Klopp iets tegen Salah zei, ontplofte de Egyptenaar.

Na afloop wilde Klopp niet zeggen waarom Salah zo boos werd. "Maar we hebben het er over gehad in de kleedkamer", verzekerde hij tegenover TNT Sports. Salah leek nog niet bedaard, want toen de aanvaller wat journalisten tegen het lijf liep zei hij 'If I speak today, it will be fire', wat je vrij kan vertalen als 'Als ik nu wat zeg, dan ontploft de boel.'"

Onder meer spits Darwin Nunez probeerde Salah tot bedaren te brengen, wat slechts deels lukte. Het humeur zal na afloop niet veel beter zijn geweest, want Liverpool verspeelde wederom punten. Eerder deze week verloor de ploeg van Klopp ook al van Everton, waardoor het nu kansloos lijkt voor de landstitel. Het heeft één punt minder dan City, dat nog twee duels te goed heeft, en twee minder dan koploper Arsenal. Zij hebben ook nog een duel minder gespeeld dan The Reds.

Liverpool lijkt kansloos voor Premier League-titel na gelijkspel bij West Ham Liverpool lijkt klaar in de titelstrijd om de Premier League. De ploeg van aftredend trainer Jürgen Klopp leek op weg naar een resultaat op bezoek bij West Ham United, maar kreeg een kwartier voor tijd de 2-2 tegen.

Slot zal meekijken

Ongetwijfeld heeft Arne Slot ook de beelden gezien. Hij volgt nagenoeg zeker Klopp vanaf komend seizoen op en zal er het zijne van gedacht hebben. Of Salah er na de zomer ook bij is, is natuurlijk ook nog afwachten. De 31-jarige heeft nog een contract tot medio 2025, maar zou een flinke smak geld in Saoedi-Arabië kunnen verdienen.