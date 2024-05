In dit shirt speelt Liverpool volgend seizoen onder Arne Slot

Liverpool heeft het thuis-tenue voor volgend seizoen gepresenteerd. In een video op sociale media draagt de selectie het nieuwe shirt voor seizoen 2024/25. Hopelijk vindt Arne Slot het shirt ook mooi, hij zal er waarschijnlijk vaak naar moeten kijken.

In de video zijn de spelers van Liverpool, waaronder Nederlanders Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch, te zien in het nieuwe thuis-shirt. In tegenstelling tot het huidige tenue, dat volledig rood is, zijn er nu gele strepen toegevoegd.

Het shirt heeft ook een witte kraag met een rode en gele streep, waardoor het een 'retro' uitstraling krijgt. Het is geïnspireerd op het tenue van het legendarische team uit 1984, dat een treble won. De meningen over het shirt, met name over de kraag, zijn verdeeld in de reacties op Instagram en X.

Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024

Hopelijk vind Slot het shirt wel mooi. Als hij daadwerkelijk trainer van Liverpool wordt zal hij het tenue vaak vanaf de zijlijn bewonderen. Het is nog even wachten op de officiële bekendmaking, maar het lijkt duidelijk dat Slot snel in Liverpool tekent. Het levert Feyenoord misschien wel vijftien miljoen euro op. Daardoor wordt hij met afstand de duurste Nederlandse trainer ooit. Er zijn wereldwijd slechts een paar trainers waar ooit meer geld voor betaald is.

Bij Liverpool moet Slot de opvolger worden van Jürgen Klopp. De Duitse trainer vertrekt na bijna negen jaar. Klopp had nog een contract tot en met 2026, maar gaf eerder aan te stoppen na dit seizoen vanwege 'een gebrek aan energie'.