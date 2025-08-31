Brighton & Hove Albion won zondag met 2-1 van Manchester City. James Milner maakte de gelijkmaker en zijn eerste doelpunt in zes jaar tijd in de Premier League dankzij een benutte strafschop. Daarna volgde een emotioneel moment voor de middenvelder, die het doelpunt opdroeg aan de overleden Diogo Jota, zijn voormalig teamgenoot bij Liverpool.

De thuisploeg kwam in de eerste helft op achterstand toen Erling Haaland voor Manchester City de 1-0 maakte. Milner zette de comeback van Brighton tegen Manchester City in gang door een strafschop in de 67e minuut te benutten, zijn eerste Premier League-doelpunt sinds zes jaar.

Emotioneel

De Engelse middenvelder liet die kans niet onbenut om zijn doelpunt op opvallende wijze te vieren. De 39-jarige voetballer imiteerde de goal celebration van Diogo Jota: hij kruiste zijn armen en ging daarna op het veld zitten alsof hij een gameconsole vasthield, zichtbaar geëmotioneerd.

Na de wedstrijd liet Milner weten niet bepaald onder de indruk te zijn van zijn eigen imitatie: "Ik heb hem dat vaak zien doen en dit was waarschijnlijk een slechte imitatie van mij." De Engelsman ruilde deze zomer zijn rugnummer, 6, in voor nummer 20, als eerbetoon aan zijn voormalige teamgenoot die op 3 juli samen met zijn broer, André Silva, om het leven kwam bij een noodlottig verkeersongeval in het noorden van Spanje.

'Geweldige man en geweldige atleet'

"Het is een eer voor mij om dit seizoen zijn nummer te dragen. Jota betekende enorm veel voor iedereen", legde de 39-jarige middenvelder uit. Milner noemde het ongeluk dat Jota en zijn broer het leven kostte "verschrikkelijk", maar wilde vooral de "geweldige man en geweldige atleet" herinneren met wie hij tussen 2020 en 2023 de kleedkamer deelde bij Liverpool.

"Ik had al zes jaar niet gescoord in de Premier League en nu droeg ik zijn nummer. Ik heb duidelijk hulp gehad van de grote man daarboven", stelde Milner na afloop van de wedstrijd.

