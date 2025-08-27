Het Liverpool van Arne Slot is met hoge verwachtingen aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen. De Engelse kampioen domineerde vorig seizoen en heeft dit jaar opnieuw een duidelijk doel: de titel. Hoewel ze met twee zeges op rij perfect van start zijn gegaan, wil het sprankelende spel nog niet volledig uit de verf komen. Voormalig Liverpool-doelman Sander Westerveld geeft zijn kijk op het komende jaar.

Liverpool won ternauwernood van zowel Bournemouth (4-2) en Newcastle United (3-2). "Ik heb het gevoel dat ze nog niet helemaal ingespeeld zijn", verklaart Westerveld in gesprek met Sportnieuws.nl. "Maar als je ziet wat voor kwaliteit ze hebben en welke spelers ze hebben gekocht… Als dat eenmaal begint te lopen, dan hebben ze zoveel power."

Isak én een topverdediger

Hoewel de huidige ploeg goed is samengesteld, hoopt Westerveld toch op de komst van Alexander Isak, ondanks zijn forse prijskaartje. "Iedereen zegt: honderdvijftig miljoen euro is véél te véél, maar dat is nou eenmaal de markt. Hij is een jongen die zich al heeft bewezen in de Premier League. Als je een speler als Isak kunt krijgen, dan is dat gewoon een zekerheid. Daar zou ik als tegenstander héél bang van worden."

Naast Isak richt de ex-goalie zich op de verdediging. Hij heeft twijfels over de bezetting van de verdediging. "Ik ben niet honderd procent overtuigd. Ibrahima Konaté vind ik niet overtuigend en ze hebben geen vervanger gehaald voor Jarell Quansah, dus één van de twee centrale verdedigers moet misschien wel zeventig wedstrijden spelen. Ik hoop dat ze nog een topper gaan halen." Hij oppert de naam van Crystal Palace-verdediger Marc Guéhi. "Met Isak en hem heb je gewoon een ongelooflijk elftal dat eigenlijk kampioen móét worden. Dan is het een briljant elftal."

Miljoenen smijten

Liverpool trok deze zomer flink de portemonnee, iets wat volgens Westerveld broodnodig was. "Ze moesten wel, vooral omdat ze de laatste tien jaar weinig hebben gekocht. Ze hebben jarenlang minder uitgegeven dan de topclubs en ook minder dan clubs als Wolves en Nottingham Forest. De supporters werden er helemaal gek van. Liverpool heeft jarenlang gewacht en nu maakt het eigenlijk niet eens uit hoeveel geld je er tegenaan gooit, want er is héél veel geld over."

Uitdaging voor Arne Slot

De transferzomer heeft consequenties voor Arne Slot, die nu met een brede, uitmuntende selectie aan de slag moet. "Vorig jaar was het een wonder dat ze kampioen werden met een nieuwe trainer, die men in Engeland niet eens kende. Maar nu hebben ze de selectie om de titel te grijpen", zegt Westerveld. Hij gelooft niet dat Slot zal bezwijken onder de druk. "Die heeft daar helemaal geen last van."

'Dat is de grootste uitdaging voor Slot'

De grootste uitdaging ligt volgens Westerveld echter bij het managen van de spelersgroep. "Het enige probleem is dat hij een héél brede selectie heeft. Met alle respect voor AZ en Feyenoord, maar daar hadden ze elf goede spelers. Nu staat Arne voor de uitdaging om het team te managen en dat hij iedereen tevreden moet houden, dat heeft hij nog nooit meegemaakt in zijn carrière. Liverpool heeft meer dan elf topspelers."

"Als je Mac Allister, Szoboszlai of Gravenberch op een gegeven moment twee weken op de bank zet, dan komen ze echt wel naar je toe. Nu moet je écht het team managen. Je kunt zeggen: ze hebben heel veel wedstrijden. Maar ja, als het een beetje tegenzit en je ligt overal snel uit, dan heb je natuurlijk alleen maar de Premier League en de Champions League… Dat is de grootste uitdaging voor Arne", besluit Westerveld.

