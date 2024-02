Keiharde kritiek op Ajax-coach John van 't Schip: 'Het is nog steeds een zooitje'

Ajax leek aan een opmars bezig, maar de afgelopen week is er toch weer zand in de molen gekomen. De ploeg van John van 't Schip verloor bij Heerenveen en ontsnapte donderdag maar net aan een nederlaag tegen Bodø/Glimt in de Conference League.

"Bij Ajax is het nogal steeds een zooitje", zegt René van der Gijp vrijdagavond bij Vandaag Inside. Volgens de oud-voetballer speelt de trainer daar een grote rol in: "Als je de tegenstander ziet, die zetten iets neer waaraan gewerkt is en die spelers zijn van het niveau Go Ahead Eagles. Je kunt van Peter Bosz zeggen wat je wil, maar die had het snel voor elkaar."

"Er zijn zeeën van ruimte", vervolgt de analist zijn verhaal. Dat de spelers van Ajax minder kwaliteit hebben dan die van PSV maakt hem niets: "Je gaat iets zoeken dat bij de spelers past, maar je ziet totaal niet wat ze willen." Tafelgenoot Johan Derksen is het met hem eens: "Aan die Noren zag je dat ze een goede trainer hebben, dat waren geen wereldvoetballers."

Ontsnapping

Ajax leek met een kansloze uitgangspositie richting Noorwegen te moeten. Bij het ingaan van de extra tijd stond Bodø met 2-0 voor, maar na een spectaculaire slotfase werd het toch nog 2-2.

Van 't Schip volgde eerder dit seizoen Maurice Steijn op als trainer van Ajax. Steijn stond met Ajax in de degradatiezone en onder Van 't Schip klom Ajax op naar de vijfde plaats in de Eredivisie. De nederlaag tegen Heerenveen was pas de eerste nederlaag in twaalf competitiewedstrijden onder zijn leiding.