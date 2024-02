'Veel spelers van Ajax doen maar wat en dat komt omdat het geen team is'

Er is een duidelijk verschil tussen Ajax en Feyenoord, vindt Wim Kieft. Bij de ene club ziet hij een team dat voor elkaar door het vuur gaat, bij de andere club is het vooral los zand. Mag jij raden welke club Kieft bedoelt.

In zijn column in de Telegraaf haalt Kieft hard uit naar Ajax. Hij zag donderdagavond niks dat houvast biedt tijdens de 2-2 van Ajax thuis tegen Bodo/Glimt. 'Ajax opereert als los zand', schrijft Kieft. 'Veel spelers doen maar wat. Uiteindelijk komt Ajax goed weg met die twee doelpunten in blessuretijd.'

'In Rotterdam staat een ploeg, in Amsterdam niet'

Bij Feyenoord ging het veel beter volgens Kieft. 'In Rotterdam staat een ploeg en in Amsterdam niet. Het kwam voor de zoveelste keer dit seizoen aan de oppervlakte tegen AS Roma en Bodo/Glimt. De spelers van Feyenoord bleven vanuit hun taak spelen en ondanks de afwezigheid van enkele basiskrachten bleef het team van Arne Slot op de been.'

'Ze verzuipen allemaal'

Ook op individuele kwaliteiten komt Ajax volgens de oud-voetballer van de club veel tekort. 'Of het nu de Kroatische internationals Borna Sosa en Josip Sutalo zijn of de Engelse international Jordan Henderson. Ze verzuipen allemaal en dat komt omdat ze niet als ploeg spelen.'

Of Ajax er goed aan doet om de trainer van Bodo/Glimt aan te trekken, is maar de vraag. Kieft raakte niet van de Noor Kjetil Knutsen onder de indruk. 'Een jaar geleden werd Knutsen in verband gebracht met Ajax. Daarbij werd hij neergezet als de nieuwe wondertrainer. Alleen viel dat niet van zijn ploeg af te lezen. Bodo/Glimt speelt zoals je verwacht van Noorse teams, verdedigend, met een hoop energie en gokkend op de omschakeling. Maar het zegt ook weer genoeg over het niveau van Ajax dat onvoldoende is om te winnen van de Noren.'